El caso de Débora Damaris Bulacio del Valle conmocionó a Necochea y a todo el país. La mujer fue hallada enterrada y completamente vestida cerca del camping donde acampaba con su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez, quien quedó detenido e imputado por femicidio.

El martes, el fiscal a cargo de la investigación brindó detalles sobre cómo reconstruyeron las últimas horas de Débora y el operativo que terminó con el hallazgo del cuerpo. “El cuerpo fue encontrado bajo tierra, completamente vestido. No puedo asegurar todavía los signos de violencia hasta que se realice la autopsia”, explicó el funcionario judicial.

Débora Bulacio (Foto: captura TN)

La búsqueda de Débora fue “amplia y compleja”, según describió el fiscal. Participaron bomberos, Defensa Civil y varias divisiones de la Policía bonaerense. “Es un lugar muy grande, con mucha vegetación. Se patrulló desde el domingo, pero el hallazgo se concretó hoy”, detalló.

Las cámaras de seguridad resultaron determinantes para orientar la investigación y ubicar el área donde finalmente encontraron el cuerpo. “No fue la única prueba, pero sí una pieza clave, junto con los testimonios de la gente del camping y el trabajo de los peritos tecnológicos, que hicieron un análisis muy detallado”, agregó el fiscal.

Leé más:

Horror en Villa Luro: hallaron muertas a una madre y su hija y la Justicia investiga un posible homicidio

LA ACTITUD DEL EX DE DÉBORA, PRINCIPAL ACUSADO DEL CRIMEN, QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN DEL FISCAL

Ángel Andrés Gutiérrez fue indagado el lunes por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. Sin embargo, se negó a declarar y rechazó someterse a una pericia psiquiátrica y psicológica, una decisión que el fiscal calificó como “llamativa”.

Además, el teléfono de Débora todavía no fue encontrado, aunque los investigadores analizan los mensajes del celular del acusado, que podrían haber sido enviados después del crimen.

Según la investigación, el asesinato de Débora habría ocurrido entre las 22 del sábado y las 5 de la madrugada del domingo. “En ese rango de horas sucedió todo. Él se retiró caminando del camping por el túnel de salida”, precisó el fiscal.

Angel Gutiérrez, principal sospechoso del femicidio de Débora Bulacio (Foto: captura TN)

Ahora, la autopsia será determinante para establecer la hora y el modo de muerte y avanzar en la causa que tiene como principal acusado a su pareja. La investigación sigue su curso mientras se esperan los resultados periciales que podrán determinar tanto el móvil como los detalles del crimen.

Leé más:

“Lo vi desangrándose”: el estremecedor testimonio sobre el hombre asesinado a tiros por un amigo

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.