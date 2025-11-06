El barrio de Villa Luro quedó sacudido este jueves por un hallazgo estremecedor: una madre de 74 años y su hija de 40 fueron encontradas muertas dentro de su casa, ubicada entre las calles Morón y Calderón. La Justicia investiga si se trató de un doble homicidio.

Todo comenzó al mediodía, cuando una vecina llamó al 911 preocupada porque hacía varios días que no veía a las mujeres. Ante la denuncia, efectivos policiales se acercaron al domicilio y, tras consultar con la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 3, recibieron autorización para ingresar por la fuerza.

Al entrar, los agentes se toparon con una escena impactante: las dos víctimas estaban acostadas en una habitación. Según informaron fuentes policiales, la puerta de acceso no presentaba signos de violencia, lo que suma misterio al caso.

Leé más:

“Lo vi desangrándose”: el estremecedor testimonio sobre el hombre asesinado a tiros por un amigo

LAS PISTAS QUE INVESTIGA LA POLICÍA SOBRE LA MADRE E HIJA HALLADAS MUERTAS

En el lugar trabajó la Unidad Criminalística, junto a personal de Investigaciones y Científica, que comenzaron con las primeras pericias para intentar reconstruir lo sucedido y determinar las causas de las muertes.

Por el momento, la causa está caratulada como averiguación de homicidio y los investigadores analizan todas las hipótesis. El barrio permanece conmocionado y los vecinos esperan respuestas sobre el trágico episodio.

Leé más:

Horror en Río de Janeiro: más de 120 muertos tras un operativo contra el narcotráfico

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.