Las milanesas son un clásico infalible de la mesa argentina, pero siempre admiten alguna vuelta de tuerca. En esta versión, la mostaza se suma desde el primer paso y el empanado combina panko, avena, semillas y coco rallado, logrando una cobertura dorada y crujiente que contrasta con un interior jugoso.
Además de ser una receta sabrosa, tiene un plus práctico: se cocina al horno y se completa con una ensalada fresca de repollo y manzana, zanahorias glaseadas y un huevo a la plancha. Un plato completo, equilibrado y con ese toque distinto que hace que la milanesa de siempre se sienta nueva.
Ingredientes para las milanesas a la mosstaza
Para las milanesas
- 2 pechugas de pollo cortadas para milanesas
- 2 patamuslos deshuesados
- ½ docena de huevos de campo
- 1 cda de mostaza (para el mix de milanesa)
- Un chorrito de leche
- Un chorrito de salsa de soja o salsa inglesa
- 1 cdta de ajo en polvo
- Sal y pimienta, a gusto
- 1 taza de panko
- 1 taza de avena
- ½ taza de semillas de sésamo
- ½ taza de coco rallado
- Aceite de oliva
Para la ensalada y guarniciones
- Repollo morado
- Repollo blanco
- Manzana verde
- Limón
- Cilantro
- Zanahorias baby o comunes cortadas en bastones
- 2 cdas de mostaza
- Miel
- Aceto balsámico
Procedimiento
- Para el empanado, mezclar en un bowl el panko con la avena, las semillas de sésamo y el coco rallado.
- En otro recipiente, batir 4 o 5 huevos junto con la leche, la salsa de soja o inglesa, la mostaza, el ajo en polvo, la sal y la pimienta.
- Pasar el pollo por la mezcla de huevo y luego por los ingredientes secos, presionando bien. Reservar.
- Colocar las milanesas en una placa con aceite de oliva y llevar al horno. Cocinar hasta que estén doradas, dándolas vuelta a mitad de cocción.
- Para las zanahorias, cortarlas en bastones, condimentar con aceto, miel, sal y pimienta, y llevar al horno hasta que estén doradas y glaseadas.
- Para la ensalada, cortar el repollo y la manzana en tiras finas. Condimentar con aceite de oliva, mostaza, jugo de limón y sal.
- En una sartén con apenas de aceite, cocinar los huevos a la plancha. Salar y sumar un toque picante si se desea.
- Emplatar una milanesa con la ensalada de repollo, las zanahorias glaseadas y el huevo. Terminar con un poco más de mostaza a gusto.
