Las milanesas son un clásico infalible de la mesa argentina, pero siempre admiten alguna vuelta de tuerca. En esta versión, la mostaza se suma desde el primer paso y el empanado combina panko, avena, semillas y coco rallado, logrando una cobertura dorada y crujiente que contrasta con un interior jugoso.

Además de ser una receta sabrosa, tiene un plus práctico: se cocina al horno y se completa con una ensalada fresca de repollo y manzana, zanahorias glaseadas y un huevo a la plancha. Un plato completo, equilibrado y con ese toque distinto que hace que la milanesa de siempre se sienta nueva.

Ingredientes para las milanesas a la mosstaza

Para las milanesas

2 pechugas de pollo cortadas para milanesas

2 patamuslos deshuesados

½ docena de huevos de campo

1 cda de mostaza (para el mix de milanesa)

Un chorrito de leche

Un chorrito de salsa de soja o salsa inglesa

1 cdta de ajo en polvo

Sal y pimienta, a gusto

1 taza de panko

1 taza de avena

½ taza de semillas de sésamo

½ taza de coco rallado

Aceite de oliva

Para la ensalada y guarniciones

Repollo morado

Repollo blanco

Manzana verde

Limón

Cilantro

Zanahorias baby o comunes cortadas en bastones

2 cdas de mostaza

Miel

Aceto balsámico

La ensalada, una fiel acompañante de la milanesa argentina. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Para el empanado, mezclar en un bowl el panko con la avena, las semillas de sésamo y el coco rallado. En otro recipiente, batir 4 o 5 huevos junto con la leche, la salsa de soja o inglesa, la mostaza, el ajo en polvo, la sal y la pimienta. Pasar el pollo por la mezcla de huevo y luego por los ingredientes secos, presionando bien. Reservar. Colocar las milanesas en una placa con aceite de oliva y llevar al horno. Cocinar hasta que estén doradas, dándolas vuelta a mitad de cocción. Para las zanahorias, cortarlas en bastones, condimentar con aceto, miel, sal y pimienta, y llevar al horno hasta que estén doradas y glaseadas. Para la ensalada, cortar el repollo y la manzana en tiras finas. Condimentar con aceite de oliva, mostaza , jugo de limón y sal. En una sartén con apenas de aceite, cocinar los huevos a la plancha. Salar y sumar un toque picante si se desea. Emplatar una milanesa con la ensalada de repollo, las zanahorias glaseadas y el huevo. Terminar con un poco más de mostaza a gusto.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/