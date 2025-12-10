En medio de un intenso reacomodamiento dentro de la industria global del entretenimiento, Paramount sorprendió al lanzar una oferta multimillonaria para intentar frenar el acuerdo por el cual Netflix compraría Warner Bros. El anuncio llegó apenas días después de que, el 5 de diciembre, se confirmara el convenio que habilitaba al gigante del streaming a adquirir la empresa, incluyendo sus estudios de cine y televisión y la plataforma HBO Max.

Frente a ese escenario, Paramount (que se fusionó con Skydance hace varios meses) presentó el 8 de diciembre una OPA (Oferta Pública de Adquisición) hostil por la totalidad de Warner Bros. Discovery (WBD), un mecanismo que se dirige directamente a los accionistas y no a la conducción ejecutiva.

Foto: prensa HBO Max

En un comunicado de prensa, la compañía explicó el alcance de la maniobra: “La oferta estratégica y financieramente atractiva de Paramount a los accionistas de WBD provee una alternativa superior a la transacción con Netflix, que ofrece un valor inferior e incierto y expone a los accionistas de WBD a un largo proceso de autorización regulatoria multijurisdiccional con un resultado incierto, además de una combinación compleja y volátil de capital y efectivo”.

CÓMO ES LA ESTRATEGIA DE PARAMOUNT PARA COMPRAR WARNER BROS. Y GANARLE DE MANO A NETFLIX

Sebastián Tabany explicó este martes en La Inmensa Minoría (Radio Con Vos) que la oferta de Paramount coloca el precio de cada acción en USD 30, lo que eleva el valor total a USD 108,4 mil millones, muy por encima de los USD 82,7 mil millones acordados con Netflix (a menos de 28 dólares la acción) que está compuesta por dinero líquido y acciones.

Según detallaron, la corporación de Skydance decidió llevarles a los accionistas la misma propuesta que antes había presentado a la cúpula de WBD. El objetivo es convencerlos de que su propuesta resulta más atractiva tanto por el monto global como por un proceso regulatorio que, sostienen, sería más simple.

Foto: AFP

Especialistas del mercado financiero remarcan que las OPAs hostiles no son habituales en el rubro audiovisual. La de Paramount tendrá 20 días de validez, durante los cuales cualquier accionista de WBD podrá vender sus títulos al precio ofrecido. Si la operación le permitiera alcanzar el 51% de las acciones en circulación, pasaría a controlar la compañía.

Frente al movimiento, la Junta Directiva de WBD comunicó que “no modificará su recomendación con respecto al acuerdo con Netflix” y pidió a sus accionistas “no tomar ninguna medida en este momento con respecto a la propuesta de Paramount”, ya que nadie está obligado a vender.

De todos modos, aclararon que la OPA será evaluada y recibiría una respuesta formal en un plazo máximo de 10 días.

