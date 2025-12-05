Netflix dio el golpe más fuerte en la historia del entretenimiento: acordó la compra de Warner Bros. Discovery por US$82.700 millones, una cifra que sacude a toda la industria y promete cambiar para siempre la forma en que el mundo consume series y películas.

La noticia se conoció este martes, tras semanas de negociaciones y una puja feroz con otros gigantes como Paramount Skydance.

El acuerdo, que incluye los legendarios estudios de cine y TV de Warner, así como HBO Max, HBO y franquicias icónicas como Game of Thrones, The Big Bang Theory, Los Soprano, el Universo DC y El Mago de Oz, fue oficializado por ambas compañías en un comunicado conjunto.

El anuncio de Netflix que hizo temblar a Hollywood. Por: Fernando Gatti

Qué implica la compra y cómo será la fusión de catálogos

La operación, valuada en US$27,75 por acción de WBD (US$23,25 en efectivo y US$4,50 en acciones de Netflix por cada acción), contempla la absorción de la división de streaming y estudios de Warner Bros. Discovery.

En paralelo, la otra mitad de la compañía, Discovery Global (que incluye canales como CNN, TNT, HGTV y Discovery+), quedará como una firma independiente que cotizará en bolsa.

El cierre de la transacción está previsto para dentro de 12 a 18 meses, aunque antes deberá concretarse la escisión de Discovery Global y superar el filtro de los organismos regulatorios y la aprobación de los accionistas.

Si todo avanza según lo planeado, la división de Warner se hará efectiva en el tercer trimestre de 2026.

Qué dijeron los protagonistas: Netflix y Warner Bros. apuestan a “definir el próximo siglo”

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, celebró la fusión: “Nuestra misión siempre fue entretener al mundo. Al combinar la increíble colección de Warner Bros. -desde clásicos como Casablanca y Ciudadano Kane hasta éxitos modernos como Harry Potter- con títulos que definen la cultura como Stranger Things y El Juego del Calamar, podremos hacerlo aún mejor. Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que le gusta y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa”.

Por su parte, David Zaslav, presidente y CEO de Warner Bros. Discovery, remarcó: “El anuncio de hoy une a dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo para llevar a aún más personas el entretenimiento que más disfrutan. Durante más de un siglo, Warner Bros. ha cautivado al público y moldeado nuestra cultura. Al unirnos con Netflix, garantizaremos que personas de todo el mundo sigan disfrutando de las historias más impactantes para las próximas generaciones”.

El sindicato de guionistas de Hollywood, en pie de guerra: “Un desastre para la competencia”

No todo es celebración en Hollywood. El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) salió al cruce y advirtió que la ola de fusiones “ha perjudicado a los trabajadores, mermado la competencia y la libertad de expresión, y desperdiciado cientos de miles de millones de dólares que se invertirían mejor en un crecimiento orgánico”.

El gremio alertó que, de seguir esta tendencia, “todo el contenido que se produce, todo lo que los consumidores pueden ver y cómo lo pueden ver” podría quedar en manos de solo tres empresas: Disney, Amazon y Netflix. Por eso, el WGA se comprometió a “colaborar con los organismos reguladores” para intentar bloquear la operación, a la que calificó directamente como un “desastre”.

Qué cambia para los usuarios y el futuro del streaming

La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix marca un antes y un después en la pelea por el dominio del streaming.

Si la operación se concreta, el catálogo de Netflix sumará franquicias históricas y nuevas producciones de HBO, DC y Warner, en una oferta sin precedentes para el público global.

Sin embargo, la movida también abre interrogantes sobre la concentración del mercado, el futuro de la competencia y el impacto en los trabajadores de la industria.

El desenlace dependerá de la lupa de los reguladores y de cómo respondan los usuarios a la nueva era del entretenimiento.