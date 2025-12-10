Mientras sigue firme en la conducción del noticiero vespertino de TN y en Cuestión de Peso, Mario Massaccesi no descuida su lado más reflexivo y junto a Patricia Daleiro lanzó su cuarto libro en conjunto: ¿Qué hacemos con las quejas?.

El periodista, que brinda charlas en todos los rincones del país sobre coaching ya lanzó anteriormente tres títulos con Daleiro: Soltar para ser Feliz (2020), Saltar al buen vivir (2021) y Salir de los Miedos (2023).

En diálogo con Ciudad, Mario contó por qué decidió encarar un universo tan amplio como el de las quejas de los argentinos y cómo es su propuesta para encontrar un camino hacia la solución de los problemas cotidianos.

Mario Massaccesi y Patricia Daleiro con su nuevo libro (Foto: Instagram @mariomassaccesi1)

MARIO MASSACCESSI PRESENTÓ SU NUEVO LIBRO, QUE ABORDA LAS QUEJAS DE LOS ARGENTINOS

“Es el cuarto libro que escribimos, el primero era Soltar, el segundo Saltar y el tercero Salir. Cambiamos de editorial así que queríamos hacer algo distinto, algo que sea un tema común y corriente, pero que no haya sido abordado todavía, así que se nos ocurrió el universo de las quejas”, contó Mario.

Ciudad Magazine: -¿Cómo abordás un tema tan amplio como el de la queja?

Mario Massaccesi: -Los pensamos desde el punto de vista de “¿Cuánto nos quejamos? ¿Qué podemos hacer con las quejas? ¿Cómo no quedar atrapados en la queja? ¿Cómo no convertirnos en tóxicos a partir de la queja? ¿Cómo no enfermarnos con el exceso de quejas?” Y buscanos revalorizar la queja como un método de cambio.

CM: -¿Se llega a algún lado con las quejas?

MM: -La queja es una herramienta que tenemos a disposición que, bien usada, puede cumplirnos condiciones de satisfacción que necesitamos. Si no me quejo de algo, no puedo cambiar determinada situación.

El tema es que hay un hábito muy común en la Argentina de hoy que es quejarse porque sí, quejarse por las dudas, quejarse para descargarse, quejarse para sublimar otros temas personas, entonces ese es el abordaje del libro.

Mario Massaccesi y Patricia Daleiro con su nuevo libro (Foto: Instagram @mariomassaccesi1)

CM:-¿Qué podemos encontrar en el libro además de todo lo que nos contaste?

MM: -El libro tiene historias personales, de casos que hemos visto en el teatro o en nuestros talleres y una propuesta de lo que se puede hacer con la queja. Además, habla de las quejas en la familia, las quejas sociales, las quejas en la TV, las quejas en la pareja, las quejas en el trabajo y las quejas personales, entre otras.

CM: Muchas gracias, Mario y mucho éxito.

MM: -A vos también

