Empezó el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para la clásica mesaza de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

El sábado desde las 21.30 por eltrece,Mirtha Legrand tendrá una mesaza de la mano de la modelo y empresaria, Guillermina Valdés y la periodista María Julia Oliván, quien se recuperó de un grave accidente doméstico.

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana el Dr. Carlos Regazzoniy el escritor y guionista argentino, Eduardo Sacheri, reconocido por obras como la novela El Secreto de sus Ojos, que luego fue al cine y ganó el premio Oscar a la Mejor Película Extranjera en 2010.

LA FELICIDAD DE MIRTHA LEGRAND AL HACER UN ANUNCIO EN VIVO: “¡QUÉ LINDO, LA CHIQUI NO PARA"

Mirtha Legrand hizo estallar de felicidad a sus seguidores al confirmar que este verano estará nuevamente en Mar del Plata, retomando una tradición que sus fanáticos esperan cada temporada.

Con una sonrisa cómplice y ese brillo tan característico en los ojos, la Chiqui lanzó la noticia sin vueltas: “¡Ay, qué lindo! La Chiqui no para en verano. En enero nos vemos desde Mar del Plata”, expresó, generando una ola de aplausos en el estudio.

Fiel a su estilo, también adelantó el lugar elegido para esta nueva etapa estival: “En el Hotel Costa Galana, como siempre, qué lindo. Va a ser una linda temporada”, cerró, dejando en claro su entusiasmo por su regreso a la icónica ciudad balnearia.

