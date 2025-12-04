En medio de las versiones que lo vinculaban a un supuesto encuentro con Wanda Nara, Benjamín Vicuña salió al cruce y desmintió de manera categórica cualquier tipo de acuerdo privado con la empresaria.

La versión había cobrado fuerza luego de que Gustavo Méndez asegurara en La Posta del Espectáculo que ambos estarían organizando un encuentro privado en Punta del Este y que “hay ganas de ambos lados de que haya un encuentro y una foto juntos”.

Benjamín Vicuña habló en Intrusos (Foto: captura de América).

Sin embargo, el actor chileno que atraviesa un gran momento profesional, se refirió al tema en una nota con Intrusos y dejó en claro que no existe ningún proyecto en común: “No, completamente falso, es siempre la misma persona que dice lo mismo, pero no es real”, afirmó el actor, dejando sin margen a las especulaciones.

EL PRESENTE PROFESIONAL DE BENJAMÍN VICUÑA: TEATRO, CINE Y MÁS

En un ida y vuelta con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Benjamín Vicuña hizo un balance de su año en lo profesional y se mostró enfocado en sus múltiples proyectos.

“Terminaron las grabaciones de The Walls, una primera parte, y la verdad que fue espectacular. Me divertí mucho, apareció algo que no conocía, pero me quedo con eso, con la experiencia”, contó sobre su último trabajo.

Benjamín Vicuña en Intrusos (Foto: captura de América).

Además, adelantó que tiene una agenda cargada para los próximos meses: “Ahora tengo otros compromisos, tengo una película en febrero, otra en marzo, y el teatro, que voy a hacer Secreto en la Montaña. Tengo varias cositas, así que muy contento”.

También habló sobre su línea de perfumes, un emprendimiento que ya lleva varios años: “El perfume ya son cuatro o cinco años de seis fragancias diferentes, un proyecto muy exitoso tanto en Chile como acá en Argentina, y la verdad que estoy contento, feliz”, expresó.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.