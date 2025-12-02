La fama de la China Suárez en Chile es considerable a raíz de su relación con Benjamín Vicuña, y si bien no es tan querida como Pampita, una obsesión de su parte despertó suspicacias del otro lado de la Cordillera.

“Le ha escrito en más de una oportunidad a la producción general del Festival de Viña para ofrecerse como jurado del festival”, aseguró Cecilia Gutiérrez.

El dato surgió cuando la integrante del programa de chimentos Primer Plano contaba que casi resulta víctima de estafa por parte del abogado Nicolás Payarola, que le habría pedido 35.000 dólares para entrevistar a Wanda Nara.

China Suárez. (Foto: IG)

Por eso, Mario Solís, periodista chileno que estaba invitado en Los Profesionales de Siempre (Canal 9), recordó que María Eugenia había rechazado presentarse ante al ciclo Primer Plano: “Como ella pretende llegar al Festival de Viña como jurado, y sabe que estar en un programa así le puede generar una que otra controversia, no aceptó”.

Cuándo pidió la China Suárez ir a Viña del Mar

“María Eugenia no es querida de Chile. Es conocida, pero no es querida”, enfatizó Solís.

Al final, Cecilia Gutiérrez aclaró que las negociaciones de la China Suárez para formar parte del jurado de nivel internacional del Festival de Viña del Mar no eran de “la época en que estuvo con Benjamín Vicuña”, sino que son recientes: “Ella está hace poco escribiendo a la producción”.