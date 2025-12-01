Benjamín Vicuña celebró un nuevo cumpleaños rodeado de afecto, familia, amigos y abrazos que lo marcaron profundamente.

El actor chileno compartió en sus redes una serie de imágenes íntimas del festejo, en las que se lo ve acompañado por todos sus hijos, seres que definen el sentido de su vida, además de colegas y grandes amistades que lo sostienen en cada etapa.

Entre los invitados destacados, llamaron la atención las presencias de Guillermo Francella, Adrián Suar, Joaquín Furriel y otras figuras del espectáculo, colegas que el actor considera grandes referentes y con quienes mantiene una relación de enorme cariño.

La emotiva reflexión de Benjamín Vicuña en su cumpleaños junto a sus hijos: “El mejor regalo, recibir el amor”. CRÉDITO: Instagram

EL POSTEO DE BENJAMÍN VICUÑA

En el posteo, Vicuña compartió un texto que refleja su conexión con el presente y su manera de abrazar la vida tras haber atravesado momentos de luz y sombra. A corazón abierto, escribió: “Porque los ritos son importantes y bailando se van las penas. Porque los amigos en este, mi segundo hogar, son mi familia. Porque abrazo a mis hijos y el tiempo se detiene”. Sus palabras transmiten un mensaje profundo sobre el valor de la compañía, la celebración y la memoria afectiva como refugio.

La emotiva reflexión de Benjamín Vicuña en su cumpleaños junto a sus hijos: “El mejor regalo, recibir el amor”. CRÉDITO: Instagram

El actor remarcó además que la felicidad está en lo cotidiano, en esos encuentros que arrancan sonrisas y alivian el alma. “Celebro y honro la belleza de la vida. El mejor regalo, recibir el amor correspondido de la gente que uno ama. Gracias! Que vengan los años de a uno”, expresó como deseo y manifiesto personal, en un momento en el que se muestra pleno y agradecido.