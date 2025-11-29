Benjamín Vicuña celebró un nuevo año de vida y recibió un saludo muy especial de parte de su pareja, Anita Espasandín, que desde sus redes sociales dejó en claro el profundo vínculo que los une y los deseos que tiene para el futuro del actor chileno.
En su cuenta de Instagram, Espasandín escribió: “Deseos: que en tus hijos encuentres hogar y que ellos encuentren en vos protección y amor sano. Que Isabel siga siendo tu faro, con ese amor incondicional que te acompaña siempre, junto a tus hermanos. Que encuentres momentos de conexión con amigos y que el trabajo siga siendo tu gran pasión”.
“Deseo que nunca te rindas y que luches con convicción pero con calma las batallas que vengan. Deseo que seas feliz y que sepas que tenés un equipo demasiado grande que te banca siempre. TAF Benjamín. Feliz cumpleaños”, cerró Anita, la pareja de Vicuña desde hace inicios del 2024.
LA RESPUESTA DE BENJAMÍN VICUÑA AL POSTEO DE ANITA ESPASANDÍN POR SU CUMPLEAÑOS
Anita Espasandín le dedicó un emotivo posteo a Benjamín Vicuña por su cumpleaños y entre los miles de comentarios no podía faltar el del actor, quien se mostró agradecido y emocionado con el gesto de su pareja.
“Gracias amor, ojalá la vida me regale muchos años más contigo”, escribió el actor, quien atraviesa un conflicto con la China Suárez por la partida a Turquía con sus hijos en común, Amancio y Magnolia.
