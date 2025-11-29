Benjamín Vicuña celebró un nuevo año de vida y recibió un saludo muy especial de parte de su pareja, Anita Espasandín, que desde sus redes sociales dejó en claro el profundo vínculo que los une y los deseos que tiene para el futuro del actor chileno.

En su cuenta de Instagram, Espasandín escribió: “Deseos: que en tus hijos encuentres hogar y que ellos encuentren en vos protección y amor sano. Que Isabel siga siendo tu faro, con ese amor incondicional que te acompaña siempre, junto a tus hermanos. Que encuentres momentos de conexión con amigos y que el trabajo siga siendo tu gran pasión”.

Anita Espasandín le dedicó un sentido posteo a Benjamín Vicuña por su cumpleaños (Foto: Instagram/@anita.espasandin)

“Deseo que nunca te rindas y que luches con convicción pero con calma las batallas que vengan. Deseo que seas feliz y que sepas que tenés un equipo demasiado grande que te banca siempre. TAF Benjamín. Feliz cumpleaños”, cerró Anita, la pareja de Vicuña desde hace inicios del 2024.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín (Foto: Instagram/@anita.espasandin).

LA RESPUESTA DE BENJAMÍN VICUÑA AL POSTEO DE ANITA ESPASANDÍN POR SU CUMPLEAÑOS

Anita Espasandín le dedicó un emotivo posteo a Benjamín Vicuña por su cumpleaños y entre los miles de comentarios no podía faltar el del actor, quien se mostró agradecido y emocionado con el gesto de su pareja.

Benjamín Vicuña, agradecido con Anita Espasandín por el mensaje que le dejó por su cumpleaños (Foto: Instagram/@anita.espasandin).

“Gracias amor, ojalá la vida me regale muchos años más contigo”, escribió el actor, quien atraviesa un conflicto con la China Suárez por la partida a Turquía con sus hijos en común, Amancio y Magnolia.

