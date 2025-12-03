Pampita Ardohain no se guardó nada y, fiel a su estilo, puso las cartas sobre la mesa: admitió que cobra para dar notas y explicó los motivos detrás de su decisión.

En una entrevista con el programa Puro Show, la modelo repasó su balance del año, habló de su vida personal y laboral, y dejó en claro cómo maneja su exposición en los medios.

“Mario Pergolini dijo que pedis plata para dar una nota”, le comentaron a la modelo, quien contestó: “No lo dijo Pergolini, lo dije yo. Yo cuando tengo que salir de mi casa, maquillarme, peinarme, ir a un programa, estar tres horas, la verdad que yo lo vivo como un trabajo, si no me quedo en mi casa con mi familia. No me da ninguna vergüenza decirlo, es un trabajo para mí“.

Pampita habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Trabajo casi todos los días, así que para mí un día tener que salir de casa, lo vivo como un trabajo. Me invitan a muchos programas y a todos les digo lo mismo”, explicó y luego remarcó: “Más allá de eso, si no es por trabajo, no me divierte ir a charlar de mis cosas personales, uno se expone un montón, al día siguiente estás en los portales, aunque trates de hacerlo bien, podés salir mal”.

PAMPITA HABLÓ DE SU 2025: “LOGRÉ ESTAR TRANQUILA TODO EL AÑO”

Cuando le preguntaron por su 2025, Pampita fue directa: “Logré estar tranquila todo el año, que es un montón, me refiero a lo personal. Termino el año con los chicos muy bien, nos vamos todos juntos de vacaciones, con mi novio muy bien, el trabajo bárbaro, el año que viene va a estar espectacular, así que…”.

Sobre su relación a distancia con Martín Pepa, aclaró: “Seguimos, ahora está acá, son los meses que está en Argentina”. Y respecto a la adaptación de su pareja a los medios, fue tajante: “No es que no le gusta, sino que no es lo suyo, no pertenece, no vive acá, no tiene nada que hablar, no quiere como darse el paso y es muy respetable”.

