Este domingo, Miranda! Brindó un recital ante más de 35 mil personas en el Estadio Ferro y mientras Ale Sergi y Juliana Gattas se preparan para una segunda vuelta anunciada para el 20 de diciembre, Ángel de Brito dio lo que podría ser la peor noticia sobre el dúo.

El conductor de Bondi se manifestó “muy decepcionado” por lo que dejó el show, y aseguró que la banda se separará “hasta nuevo aviso”. “Ustedes saben que les queda un show más a Miranda!, que para mí es la mejor banda pop de la Argentina desde los Virus”, comenzó diciendo Ángel.

Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda! (Foto: Instagram)

“Pero ayer se filtró que se despedían, que el año que viene no van a tocar. En principio, anunciaron la vuelta para el 2027”, dijo De Brito, que mostró un flyer que se filtró mientras se anunciaba la venta de las entradas para el próximo show.

Leé más:

El enojo de Luck Ra con Dua Lipa por su versión de “Tu misterioso alguien” de Miranda!

ÁNGEL DE BRITO FILTRÓ LA PEOR NOTICIA SOBRE MIRANDA! TRAS EL ESPECTACULAR SHOW EN FERRO

“Esto salió ayer así medio por el costadito: ‘último show hasta el 2027’. Después cuando vieron esto, corrieron todos a decir ‘no, saquen esto, no sé qué’ porque, bueno, medio que se les filtró, porque el año que viene no va a estar Miranda! sobre un escenario”, aseguró el conductor de LAM.

Foto: Instagram

“Pero la otra versión que yo tengo es que Ale Sergi está hinchado los huevos de Juliana, porque él es súper prolijo, súper contundente. Ella es más volada, está en otra sintonía. De hecho, se notó esto en el show del sábado”, señaló.

“Juliana estaba como de muy mal humor. Evidentemente fallaba algo que le molestaba. Como les pasa a tantos cantantes, como le pasó a Fabiana Cantilo o a Luis Miguel sobre el escenario, que manifiestan el enojo con el sonidista”, recordó. “Los Miranda nos hablaron toda la noche con el público. ‘Buenas noches. Qué lindo que es estar en Buenos Aires’. La verdad, una decepción”, cerró.

Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda! (Foto: Instagram)

Leé más:

Dua Lipa dejó la vara alta en River: homenajeó a Miranda!, se sacó selfies con fans y cantó rodeada de fuego

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.