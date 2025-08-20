Este domingo a las 12 h, llega un nuevo programa de La Peña de Morfi por Telefe, con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, en una edición imperdible llena de música, humor y sabor.

El clásico de los domingos continúa celebrando su décima temporada, y esta semana reunirá a grandes figuras de la música argentina.

En una jornada muy especial, La Peña de Morfi se une a La Voz Argentina para recibir a artistas de primer nivel.

Luck Ra se presentará en vivo con todo el ritmo del cuarteto , haciendo vibrar al público con sus hits más populares.

En el marco del Día Mundial del Folklore , el legendario Chaqueño Palavecino traerá toda su fuerza, tradición y emoción al escenario.

Y para cerrar la jornada, el dúo pop Miranda! pondrá a todos a bailar con sus éxitos llenos de energía y alegría.

Además, como cada semana, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán recetas exquisitas, Ariel Rodríguez informará sobre el deporte, y el humor llegará de la mano de Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz.

También dirá presente Barby Franco desde La Pulpería, sumando color y diversión.