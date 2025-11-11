Disney y Pixar presentaron el primer tráiler y póster oficial de Toy Story 5, la esperada nueva entrega de la serie de películas animadas más querida del cine. Esta vez, los juguetes más famosos del mundo se enfrentan a un desafío inédito: la tecnología.

En el adelanto, los fans descubren a un nuevo personaje llamado Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana y de última generación. En su versión original en inglés, tendrá la voz de Greta Lee, reconocida por sus trabajos en Past Lives, The Morning Show y Tron: Ares.

Fotograma de Toy Story 5 (Foto: Gentileza Disney / Pixar)

Lilypad promete alterar el equilibrio del grupo al poner a prueba los roles de Woody, Buzz, Jessie, Rex, Slinky, los señores Cara de Papa y Forky, quienes deberán adaptarse a un mundo donde los juegos ya no son lo que solían ser.

EL TRÁILER DE TOY STORY 5 PONE EN GUARDIA A LOS JUGUETES MÁS QUERIDOS: SE VIENE LA ERA TECNOLÓGICA

El elenco de voces originales vuelve con todo: Tom Hanks retoma el papel del entrañable vaquero Woody, Tim Allen regresa como Buzz Lightyear, Joan Cusack vuelve a interpretar a la valiente Jessie y Tony Hale da nuevamente vida al peculiar Forky.

Además, se confirmó la incorporación de Conan O’Brien al elenco como Smarty Pants, un juguete tecnológico diseñado para enseñar a los niños a ir al baño, que promete aportar una buena dosis de humor.

El director Andrew Stanton y la codirectora Kenna Harris contaron: “Ha sido un viaje divertido y conmovedor explorar cómo nuestro equipo favorito de juguetes clásicos podría responder al mundo tecnológico actual, y estamos encantados de compartir este primer vistazo con las audiencias. Contar con la talentosa Greta Lee para dar vida a Lilypad, equilibrando un tono juguetón y antagónico con humor y corazón, ha sido increíble”.

Fotograma de Toy Story 5 (Foto: Gentileza Disney / Pixar)

Fotograma de Toy Story 5 (Foto: Gentileza Disney / Pixar)

Fotograma de Toy Story 5 (Foto: Gentileza Disney / Pixar)

Fotograma de Toy Story 5 (Foto: Gentileza Disney / Pixar)

Toy Story 5 está dirigida por el ganador del Oscar Andrew Stanton (Wall-E, Buscando a Nemo, Buscando a Dory), codirigida por Kenna Harris (Ciao Alberto) y producida por Lindsey Collins (Red, Wall-E, Buscando a Dory). La película llegará a los cines el 18 de junio de 2026.

