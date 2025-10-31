Su extravagancia financiera y su estilo único y excesivo lo convirtieron en un actor “amado y odiado” de Hollywood. Así Nicolas Cage forjó una carrera con altos y bajos en cine, papeles destacados y otros para el olvido, pero que jamás pasa desapercibido.

Tal es el caso de una de las películas que fue furor en las taquillas y que Disney+ sumó al catálogo. Se trata de El aprendiz de brujo (The Sorcerer’s Apprentice es su título original en inglés).

// Se viene la serie de Harry Potter: quién será el nuevo Dumbledore y otros adelantos

Estrenada en 2010, la película estadounidense de los géneros de aventuras y fantasía, fue producida por Jon Turteltaub y dirigida por Jerry Bruckheimer.

De dónde toma el título

La película toma su título del famoso cortometraje protagonizado por Mickey Mouse que forma parte de las películas Fantasía (1940) y Fantasía 2000 (1999). Y que a su vez se basa en el poema sinfónico de Paul Dukas, compuesto en 1897 e inspirado en el poema homónimo escrito por Johann Wolfgang von Goethe en 1797.

Con una duración de 109 minutos, fue distribuida por Walt Disney Pictures, y en su momento recaudó un total de 215 millones de dólares en todo el mundo.

El mago Balthazar Blake y su aprendiz Dave Stutler en la ficción.

De qué trata El aprendiz de brujo

Balthazar Blake, un prestigioso hechicero neoyorquino de estos tiempos, intenta defender la ciudad de su archienemigo Maxim Horvath.

Como no puede hacerlo solo, debe reclutar como ayudante a Dave Stutler, un chico un chico normal pero que oculta un gran potencial para que sea su protegido dándole un curso de inmersión en el arte de la antigua magia.

El tráiler oficial de The Sorcerer's Apprentice, con Nicolas Cage.

Juntos deberán vencer a las fuerzas de la oscuridad. Dave tendrá que echar mano de todo su valor para sobrevivir al entrenamiento, salvar la ciudad y conseguir a la chica mientras se convierte en “El aprendiz de brujo”.

Quiénes actúan

Nicolas Cage se pone en la piel de Balthazar Blake, un poderoso mago que ha vivido más de mil años y que debe encontrar a su aprendiz para derrotar a las fuerzas del mal.

Justamente Jay Baruchel actúa como Dave Stutler, el estudiante universitario inteligente pero inseguro que se convierte en el aprendiz de Balthazar.

Nicolas Cage interpreta a un hechicero en esta película de Disney+-

Se suman a ellos Alfred Molina como Maxim Horvath, el antagonista principal, un antiguo amigo de Balthazar que se ha convertido en un hechicero oscuro; Teresa Palmer como

Becky Barnes, la compañera de clase y principal interés amoroso de Dave; Monica Bellucci como Veronica Gorloisen, una poderosa hechicera que estuvo involucrada en un triángulo amoroso con Balthazar y Horvath; y Toby Kebbell como Drake Stone, un ilusionista que se une a Horvath pero termina siendo traicionado.

¿Tiene una secuela El aprendiz de brujo?

La película El aprendiz de brujo no tuvo una secuela debido a su desempeño comercial y las críticas mixtas recibidas, a pesar de su presupuesto de 150 millones de dólares y una recaudación mundial de 215.2 millones de dólares.

// Qué se sabe de la serie sobre El Conjuro que HBO Max produce sobre la magistral saga de terror

Aunque hubo una escena postcréditos que sugería una continuación, esta nunca se materializó. De todos modos, el filme se ganó un estatus de culto entre los fans, quienes la consideran una joya infravalorada.