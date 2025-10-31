Disney+ sigue consolidándose como el servicio de streaming más completo de América Latina. Su catálogo reúne producciones de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN y Hulu, con estrenos diarios que prometen cautivar a todos los públicos.

⭐️ Estrenos de noviembre 2025 en Disney+

🔥 Todo Vale

Serie original de Hulu (18+)Estreno: Martes 4 de noviembre(Episodios: los tres primeros disponibles, luego uno nuevo cada martes)

Un grupo de abogadas expertas en divorcios abandona su estudio dominado por hombres para fundar su propio bufete. Feroces y brillantes, se enfrentan a casos de alto perfil, secretos y traiciones.

Protagonizan: Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor y Matthew Noszka, con Sarah Paulson y Glenn Close.

🦸‍♂️ Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos

Película de Marvel Studios (13+)Estreno: Miércoles 5 de noviembre

La historia sigue a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm en una aventura cósmica donde descubren el poder de la familia y el coraje.

Protagonizan: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

✈️ La peor vuelta al mundo

Docu-reality original de Disney+ (16+)Estreno: Viernes 7 de noviembre (todos los episodios disponibles)

El influencer Juanpa Zurita se lanza a dar la vuelta al mundo en un pequeño avión junto al piloto récord Matt Guthmiller. Entre invitados famosos y caos aéreo, el viaje se convierte en una desventura desopilante.

🎄 Una Navidad muy Jonas Brothers

Película original de Disney+ (12+)Estreno: Viernes 14 de noviembre

Kevin, Joe y Nick Jonas se enfrentan a una carrera contrarreloj para llegar a Nueva York a tiempo para Navidad.Con participaciones especiales de Billie Lourd, Laverne Cox, KJ Apa, Kenny G, Randall Park, Jesse Tyler Ferguson y más.

🩸 La mano que mece la cuna

Película de 20th Century Studios (16+)Estreno: Miércoles 19 de noviembre

Una inquietante reinvención del clásico thriller. Mary Elizabeth Winstead interpreta a una madre que contrata a una niñera (Maika Monroe) sin imaginar el oscuro secreto que esconde.

Dirigida por Michelle Garza Cervera.

🎸 The Beatles: Antología

Serie documental original de Disney+ (14+)Estreno: Miércoles 26 de noviembre (tres episodios por día)

Una mirada íntima y restaurada a la historia de The Beatles, desde Liverpool hasta su disolución. Incluye material inédito de Paul, George y Ringo grabado en los 90.

🔥 Hija del fuego: la venganza de la bastarda

Serie original de Hulu (18+)Estreno: Noviembre (todos los episodios disponibles)

Ambientada en la Patagonia, sigue a Letizia (Eugenia “China” Suárez), una misteriosa mujer que llega para casarse con un poderoso empresario, pero oculta un plan sangriento de venganza.Elenco: Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Rallen Montenegro y Jerónimo Bosia.

🎬 Un mes imperdible en Disney+

Con grandes nombres, historias poderosas y producciones de primer nivel, Disney+ cierra el año con una agenda de estrenos que promete emoción, intriga y diversión para todos los gustos.