Disney+ reveló el tráiler oficial de la segunda temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, anticipando una aventura colmada de criaturas mitológicas, peligros inesperados y un viaje que marcará un antes y un después para su joven protagonista.

Basada en “El Mar de Monstruos”, el segundo libro de la exitosa saga escrita por Rick Riordan, la nueva entrega redobla la apuesta con “nuevos monstruos emocionantes, acción y aventuras más caóticas que nunca”.

Fotograma de Percy Jackson (Foto: gentileza Disney+)

El regreso de la serie llegará el 10 de diciembre con un estreno de dos episodios en Disney+, seguido por un capítulo nuevo cada miércoles. Los fans volverán a encontrarse con Percy, Annabeth y Grover, pero esta vez en un contexto todavía más complejo: el destino del Campamento Mestizo pende de un hilo.

“Después de que se daña la frontera protectora del Campamento Mestizo, Percy Jackson se embarca en una épica odisea en el Mar de los Monstruos en busca de su mejor amigo Grover y lo único que puede salvar el campamento: el legendario Vellocino de Oro”, adelanta la sinopsis oficial. En el camino, se sumarán aliados fundamentales para el héroe, como Clarisse y Tyson, su nuevo medio hermano cíclope.

Leé más:

Netflix lanzó el trailer del íntimo documental LALI: la que le gana al tiempo y anunció el estreno global

EN DICIEMBRE LLEGAN LOS NUEVOS EPISODIOS DE PERCY JACKSON A DISNEY+

“La supervivencia de Percy se vuelve esencial para detener a Luke, el Titán Kronos y su inminente plan para derribar el Campamento Mestizo y, en última instancia, el Olimpo”, detallan desde la plataforma. La tensión aumentará episodio tras episodio.

La temporada cuenta con un elenco encabezado por Walker Scobell, Leah Sava Jeffries y Aryan Simhadri, junto a figuras invitadas como Lin-Manuel Miranda, Kristen Schaal, Toby Stephens y más estrellas de alto perfil que expanden este universo fantástico.

Fotograma de Percy Jackson (Foto: gentileza Disney+)

Además, desde el 10 de diciembre, los seguidores podrán disfrutar del podcast oficial de la serie, con material detrás de escena relacionado a cada capítulo. Mientras tanto, la tercera temporada ya está en producción en Vancouver y la primera continúa disponible en Disney+.

Leé más:

Los estrenos de noviembre en Disney+ con China Suárez, Kim Kardashian, Pedro Pascal y Jonas Brothers

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.