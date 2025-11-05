Mariana Fabbiani debutará en el streaming con Desvestida: la moda pasó de moda, una serie documental producida para Disney+ que se propone desnudar los engranajes de la industria fashionista y analizarla desde los diferentes aspectos que hoy la atraviesan.

La producción original, realizada por Mandarina Contenidos, estará disponible desde el 12 de noviembre con todos sus episodios dentro de Hulu, la marca de entretenimiento general de Disney+.

Mariana Fabbiani en Desvestida (Foto: gentileza Disney+)

Con una mirada internacional, Desvestida: la moda pasó de moda recorre las principales capitales del diseño para entrevistar a diseñadores, modelos, editores, actrices, creadores de contenido y fotógrafos, y acercar un panorama amplio, actual y sin filtros sobre cómo se transforma esta industria en América Latina, Europa y Estados Unidos.

MARIANA FABBIANI DEBUTA CON DESVESTIDA: LA MODA PASÓ DE MODA EN DISNEY+

La producción plantea que “las reglas de la moda están cuestionándose”. Los estereotipos comienzan a desmoronarse y la industria se ve forzada a revisar su histórico discurso sobre los cuerpos, la edad, la identidad de género, el lujo y el consumo. A lo largo de siete episodios, Mariana viaja por Nueva York, París, Milán, Ciudad de México y Buenos Aires para dialogar con referentes que cambiaron las reglas del juego.

Entre las figuras que participan se destacan Patricia Field, icónica diseñadora de vestuario de Sex and the City; la supermodelo Coco Rocha; la fotógrafa Paola Kudacki; el diseñador Benito Santos; el impulsor de Advanced Style Ari Seth Cohen; y la directora editorial de Vogue México y Latinoamérica Karla Martínez de Salas, entre otras personalidades influyentes.

Mariana Fabbiani en Desvestida (Foto: gentileza Disney+)

Cada episodio aborda temas claves como la representación corporal, la presión del cuerpo perfecto, el edadismo, la moda como herramienta de libertad e identidad, el impacto ambiental de la producción textil y el rol de la cultura como vínculo con lo que vestimos.

