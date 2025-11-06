Marcelo Tinelli volvió a expresarse en las redes sociales, en medio del delicado momento personal que vive junto a su familia. El conductor compartió en sus historias de Instagram un contundente mensaje que una amiga suya publicó para defenderlo de las críticas.
En la imagen, se ve una selfie de Paola Pravato Peralta, quien escribió un texto con tono de reclamo hacia quienes opinan sobre la vida del conductor: “Dejen en paz a Marcelo Tinelli y su familia. Hagan este ejercicio: mírense al espejo y después piensen qué derecho tienen para juzgar, opinar o criticar. Miren su propia vida”, decía el mensaje que Tinelli decidió repostear.
Junto a la historia, el conductor agregó unas breves pero sentidas palabras dirigidas a su ser querido: “Gracias Pao, querida amiga. Te amamooos”, escribió con un emoji de un corazoncito rojo, arrobándola, y agradecido por su gesto.
PAMPITA HABLÓ DEL ESCÁNDALO DE MARCELO TINELLI Y FUE TAJANTE
Carolina “Pampita” Ardohain fue una de las famosas que rompió el silencio y habló del presente de Marcelo Tinelli, quien atraviesa días complicados tras las denuncias y amenazas que recibió su hija Juanita.
La modelo, siempre cuidadosa al referirse a temas delicados, expresó con sinceridad: “No me gusta opinar de muchos temas a mí, no me meto. Pero bueno, (Marcelo) me dio trabajo muchos años y a mucha gente también, así que espero que todos sus problemas se resuelvan”.
Cuando el notero Santiago Riva Roy le consultó sobre si cree que hay quienes “esperaron este momento para patearlo en el piso”, Pampita fue tajante y mantuvo su firme postura: “No tengo de dónde juzgar a nadie. Imaginate, no lo hago con mis íntimos ni con gente querida, menos con alguien que me dio trabajo. No me corresponde juzgar cómo administra sus finanzas”.
La conductora también fue consultada por el episodio de Juanita Tinelli, quien contó en redes que fue amenazada y tuvo que acudir a una fiscalía. Ante eso, Pampita se mostró empática, pero mantuvo distancia: “No sé. Son temas íntimos y familiares. No me quiero meter”, cerró.