La honestidad de Nancy Pazos al afirmar que esperaba que no le vaya bien a Diego Santilli en las elecciones legislativas profundizó la grieta familiar, y luego del posteo de Nicanor, uno de los tres hijos en común, Mario Pergolini hundió a la periodista.

“Qué feo ver a una familia dividida por algo tan dañino”, afirmó el conductor de Otro Día Perdido.

Entonces, como Nancy es una periodista política que suele expresarse en contra de la gestión del gobierno de Javier Milei, y su exmarido encabezaba la boleta de Diputados Nacionales por la provincia de Buenos Aires, Rada indagó: “¿La política?”.

Nancy Pazos (Foto: Movilpress)

“No, Nancy Pazos”, remató irónico Pergolini al identificar a Nancy Pazos como alguien pernicioso.

El posteo de Nicanor, hijo de Nancy Pazos y Diego Santilli

Como parte de la campaña procelitista, Nicanor bancó fuerte a Diego, su papá.

El posteo de Nicanor Santilli Pazos en apoyo a su padre, el diputado electo Diego (Foto: captura de Instagram).

7500km en 17 días.Las pocas horas de sueño. Caminatas y recorridas escuchando la necesidad, las dificultades y la tristeza de la gente.

Aguantando los golpes hasta de gente de la que menos lo esperábamos, y aún así no respondiste. Dejaste que tu trabajo y tu dedicación sea lo que hable por vos, y anoche quedó demostrado con la mayoría del apoyo de los bonaerenses.

Nicanor Santilli y Nancy Pazos (Fotos: Instagram @nicanorsantillipazos y captura El Nueve)

Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá, los valores que me has inculcado, la garra y dedicación, el nunca rendirse, y saber que cuando uno tiene un objetivo tiene que darlo todo por cumplirlo, hasta la última gota de sudor.

Quédate bien tranquilo que nosotros tus hijos, y toda tu familia está orgullosa de vos, de lo que representas para nosotros, y de todo lo que logras.

Siempre vamos a estar ayudándote en lo que necesites, como numerosas veces vos lo has estado para nosotros.Sos único e histórico. Y por sobre todas las cosas, buena persona.

Te amamos@diegosantilliok