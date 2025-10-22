Thiago Medina habló de las burlas que recibió por parte de Martín Cirio en su programa de streaming.
Durante una transmisión en vivo, La Faraona reaccionó al ver la imagen actual del ex Gran Hermano, quien estuvo 28 días luchado por su vida en el Hospital de Moreno, tras sufrir un grave accidente en moto.
“Lo tomé como un chiste. No pasa nada. Está todo bien. No tengo problemas con él. Es más, yo a él lo consumo”, dijo Thiago en LAM.
Y reveló que Cirio se comunicó con él para ofrecerle sus disculpas: “Me pidió perdón, me mandó un mensajito”.
“Yo no lo había visto hasta que me empezó a etiquetar la gente y me lo mostró Dani. Me pareció gracioso. Está todo bien con él. Yo lo consumo”, aseguró Thiago, dejando de lado el escándalo.
QUÉ HABÍA DICHO MARTÍN CIRIO SOBRE THIAGO MEDINA
“Le quedó la cara rara, como que tiene otra cara, tiene cara como de nena, como de mujer, como de lesbiana, ¿no?”, expresó Martín Cirio en tono burlón, y luego continuó con una serie de comparaciones que muchos usuarios calificaron como transfóbicas.
“Parece como una mina que se hizo torta hace poco y se rapó. Tiene pelo corto. Es una torta que recién arranca. Le hicieron la bichectomía, la vaginoplastia... ¿Quién es la mujer acá: Thiago o Pestañela?”, agregó Martín Cirio, desatando enojos y polémica.
