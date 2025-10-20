Martín Cirio volvió a las andadas y, en su búsqueda de hacer humor dejó unas polémicas declaraciones sobre Thiago Medina que generaron fuertes reacciones entre integrantes de la farándula como Horacio Pagani, Walter “Alfa” Santiago, Romina Uhrig y la propia Daniela Celis.

“Le quedó la cara rara, tiene como otra cara, como de nena, como de ‘musheer’, como de lesbiana. Parece como una mina que se hizo torta hace poco y se rapó. Entonces como que tiene el pelo corto pero sigue teniendo rasgos de mina, no tiene pelo...“, fueron algunas de las declaraciones de Cirio.

“Hay que tomar sanciones y Edith Hermida debería estar presa por defender a esta clase de señores. Por lo menos demorada 48 horas tendrías que estar. Es el código de los imbéciles y vos sos partícipe de esto”, dijo Horacio Pagani en Bendita, y aconsejó “pegarle dos cachetazos” a “estos tipos que están pudriéndole la cabeza a la gente”.

Por su parte, Alfa habló en Infama y aseguró que le “parece vergonzoso” lo que dijo el streamer. “Lo que buscó este pibe es tener exposición. Porque todo el mundo está hablando de él, de las pelotud… que dijo. A mí Cirio no me suma nada. No me interesa”, aseguró.

QUÉ DIJERON LOS FAMOSOS SOBRE LOS POLÉMICOS DICHOS DE MARTÍN CIRIO SOBRE EL ASPECTO DE THIAGO MEDINA

“Yo hablé con Thiago ayer y te vuelvo a decir: ni lo nombré a Cirio, porque para mí no existe. Yo hablé con Thiaguito. Me dijo: ‘Estoy mejor’. Me dijo que recuperó casi dos kilos y medio de los que perdió. Y quedé que el martes iba a ir a verlo. Está bien. El resto no me importa”, agregó.

“Lo escuché y no entendí si es real o un corte o algo”, analizó Romina Uhrig, amiga íntima del ex Gran Hermano. “Es tremendo y yo, la verdad, no lo puedo creer. Sé que Martín tiene una personalidad que juega, pero me parece que con esas cosas no hay chistes

“A mí no me entra en la cabeza. Las cosas así, trato de obviarlas. Es sí, hay que apoyar a Thiago, a su familia, estar con él, y por ahí poner toda mi energía ahí, ¿no? Hay cosas que no vale la pena responder o decir”, cerró.

Por su parte, Daniela Celis habló en Los Profesionales, donde reveló que mantuvo contacto con Cirio. “Lo vi. Enseguida Martín nos llamó, se comunicó con nosotros, nos pidió disculpas. Nos dijo que fue con humor, que él habla así de esa manera”, dijo.

“Entendemos también el humor de él, he ido a varios streams de él”, reveló Daniela. “Me gustó la actitud de las disculpas”, agregó la ex Gran Hermano. “Qué buen gesto que tuvo, si vos ves los streams de él maneja ese humor y se nota que no tuvo mala intención, habla bien de él (de disculparse)”, le retrucó Flor de la Ve.

