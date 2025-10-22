La noche porteña fue testigo de una aparición que no pasó desapercibida: Adrián Suar y Rocío Robles fueron fotografiados cenando juntos en el reconocido restaurante La Piccola, ubicado en la zona de Palermo.

La cuenta oficial de Instagram del programa Sálvese Quien Pueda (que conduce Yanina Latorre por América) compartió la primera imagen de ambos en un plan íntimo, luego de que se conociera la relación que tienen ambos.

En la postal se los ve distendidos, compartiendo una charla amena, mientras disfrutaban de una cena tranquila. Aunque ninguno de los dos se pronunció al respecto, la foto bastó para que las redes estallaran con especulaciones sobre una nueva pareja en el mundo del espectáculo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sqp_oficial) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

QUÉ DIJO ROCÍO ROBLES DE SU RELACIÓN CON ADRIÁN SUAR Y LA EXPOSICIÓN: “ME ESTRESÉ”

Rocío Robles volvió a estar en el centro de la escena mediática tras referirse a los rumores sobre su vínculo con Adrián Suar. En una entrevista en Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine), la modelo habló con sinceridad sobre cómo vivió el momento de mayor exposición mediática y cómo lidia con los comentarios en redes sociales.

“Vos dijiste que tenías una relación con Adrián de salir a comer, ¿cómo pasaste el momento de exposición?”, le consultaron durante el ciclo y la periodista contestó: “Ahora estoy más tranquila, en el momento sí me estresé, porque bueno, viste, siempre te llega el mensaje. ‘No dijiste nada, ¿no?’ Y yo nunca digo nada”.

Además, reveló que su vida sentimental siempre fue muy privada y que no le gusta exponerse públicamente: “Imaginate que hace cinco años que no se sabe nada de mí. No es que estuve soltera los cinco años, pero siempre tratando de mantener esa parte en privado, porque la verdad es que siempre me hace daño la opinión”.

Rocío Robles habló en Mshow (Foto: captura de Ciudad Magazine).

Aunque intentó mantenerse al margen de los rumores, reconoció que no le resulta fácil ignorar lo que se dice en las redes: “Uno trata de despegarse, pero soy un ser humano. Ciertos comentarios por ahí en redes... yo no te voy a decir ‘ay no los leo, no me importa’, no, a mí sí me importa. Hubiera preferido que siga todo así, pero bueno, a veces no se puede”.