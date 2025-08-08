Adrián Suar habló con la prensa el jueves por la noche antes del ingreso al teatro para ver La Cena de los Tontos y sorprendió con su reacción cuando le pregunaron por su romance con Rocío Robles.

“¿En qué etapa están? Todavía no confirman noviazgo... ¿se siguen conociendo?“, le preguntaron los cronistas al productor, quien contestó con alguna sonrisa de por medio: ”Estamos muy bien”.

Adrián Suar habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“¿Estás enamorado Adrián?", insistieron los movileros en el teatro El Nacional y el gerente de programación de eltrece respondió mientras procedía a ingresar a la función: “De la vida”.

QUÉ DIJO ROCIÓ ROBLES DE SU RELACIÓN CON ADRIÁN SUAR Y LA EXPLOSIÓN MEDIÁTICA

Rocío Roblesvolvió a estar en el centro de la escena mediática tras referirse a los rumores sobre su vínculo con Adrián Suar.

En una entrevista en Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine), la modelo habló con sinceridad sobre cómo vivió el momento de mayor exposición mediática y cómo lidia con los comentarios en redes sociales.

“Vos dijiste que tenías una relación con Adrián de salir a comer, ¿cómo pasaste el momento de exposición?”, le consultaron durante el ciclo y la periodista contestó: “Ahora estoy más tranquila, en el momento sí me estresé, porque bueno, viste, siempre te llega el mensaje. ‘No dijiste nada, ¿no?’ Y yo nunca digo nada”.

Rocío Robles habló en Mshow (Foto: captura de Ciudad Magazine).

Además, reveló que su vida sentimental siempre fue muy privada y que no le gusta exponerse públicamente: “Imaginate que hace cinco años que no se sabe nada de mí. No es que estuve soltera los cinco años, pero siempre tratando de mantener esa parte en privado, porque la verdad es que siempre me hace daño la opinión”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.