La versión de romance entre Adrián Suar (57) y Rocío Robles (32) explotó en las redes sociales, luego de que Pilar Smith lanzara el chimento, y Yanina Latorre se metió de lleno en la polémica.

“No estoy de novio. El día que lo esté lo voy a decir”, había enfatizado el Director de Programación de eltrece en la gala de Rocky en el teatro Lola Membrives.

Por eso, Yanina cruzó a Suar: “¡Qué poco caballero! Yo hoy hablé con Rocío...“.

“No me confirma el noviazgo, pero sí que están saliendo”, remató.

Entonces recapituló: “Paula Varela contó hoy en Intrusos que están saliendo hace más o menos un año. Que se conocieron por un laburo. Ella estaba haciendo un laburo en el exterior, la llamó para felicitarla y la invitó a Felicidades, su obra de teatro y cuando terminó fueron a cenar".

LA PALABRA DE ROCÍO ROBLES

En diálogo con Yanina, la exbailarina de ShowMatch confirmó la historia que contó Paula Varela: “Fue así todo”.

“Esto lleva un año, más o menos. No tengo mucho que contar”, afirmó Robles.

Más tarde le tiró la pelota a Suar: “Me gustaría que lo vayan a buscar a él. Pregúntenle a él porque esta situación me estresa bastante”.

“Yo no hablo de mi vida privada hace mucho. Adrián puede decir lo que quiera porque a mí no me modifica nada. Es amoroso, un caballero y muy buena persona”, halagó.

“Estamos saliendo, pero no estamos de novios. No sé si estoy enamodada. Falta un montón para poder decir algo”, cerró Rocío Robles sobre Adrián Suar.