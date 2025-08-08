En fotos, la primera función de La Cena de Los Tontos con Gustavo Bermúdez tras la salida de Mike Amigorena
Desde Ciudad te mostramos las imágenes de los famosos que dijeron presente en esta nueva etapa de la obra.
El elenco de La Cena de Los Tontos de renovó con Gustavo Bermúdez, quien fue incorporado luego de la polémica salida de Mike Amigorena y desde Ciudad te mostramos fotos de este reestreno de la obra junto a Laurita Fernández y Martín Bossi.
Fede Hoppe y su hermano, Adrián Suar, quien posó con el director, Marcos Carnevale, Pablo Codevilla y su esposa Noelí Calvo, Roberto García Moritán y su nueva novia Priscila Crivocapich y no podía faltar Verónica Varano, pareja de Bermúdez.