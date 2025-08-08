El elenco de La Cena de Los Tontos de renovó con Gustavo Bermúdez, quien fue incorporado luego de la polémica salida de Mike Amigorena y desde Ciudad te mostramos fotos de este reestreno de la obra junto a Laurita Fernández y Martín Bossi.

El último jueves por la noche, muchos famosos dijeron presente en el teatro El Nacional para ver esta nueva versión de la mano del reconocido actor. Entre ellos asistieron Eva Bargiela y Gianluca Simeone.

Fede Hoppe y su hermano, Adrián Suar, quien posó con el director, Marcos Carnevale, Pablo Codevilla y su esposa Noelí Calvo, Roberto García Moritán y su nueva novia Priscila Crivocapich y no podía faltar Verónica Varano, pareja de Bermúdez.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL REESTRENO DE LA CENA DE LOS TONTOS CON GUSTAVO BERMÚDEZ

Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández hacen La Cena de Los Tontos (Foto: Movilpress).

Fede Hoppe y su hermano en La Cena de Los Tontos (Foto: Movilpress).

Eva Bargiela y Gianluca Simeone en La Cena de Los Tontos (Foto: Movilpress).

Adrián Suar y Marcos Carnevale en La Cena de Los Tontos (Foto: Movilpress).

Pablo Codevilla y Noelí Calvo en La Cena de Los Tontos (Foto: Movilpress).

Adrián Suar en La Cena de Los Tontos (Foto: Movilpress).

Gustavo Bermúdez y Verónica Varano en La Cena de Los Tontos (Foto: Movilpress).

Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich en La Cena de Los Tontos (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.