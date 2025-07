Rocío Robles volvió a estar en el centro de la escena mediática tras referirse a los rumores sobre su vínculo con Adrián Suar. En una entrevista en Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine), la modelo habló con sinceridad sobre cómo vivió el momento de mayor exposición mediática y cómo lidia con los comentarios en redes sociales.

“Vos dijiste que tenías una relación con Adrián de salir a comer, ¿cómo pasaste el momento de exposición?”, le consultaron durante el ciclo y la periodista contestó: “Ahora estoy más tranquila, en el momento sí me estresé, porque bueno, viste, siempre te llega el mensaje. ‘No dijiste nada, ¿no?’ Y yo nunca digo nada”.

Además, reveló que su vida sentimental siempre fue muy privada y que no le gusta exponerse públicamente: “Imaginate que hace cinco años que no se sabe nada de mí. No es que estuve soltera los cinco años, pero siempre tratando de mantener esa parte en privado, porque la verdad es que siempre me hace daño la opinión”.

Aunque intentó mantenerse al margen de los rumores, reconoció que no le resulta fácil ignorar lo que se dice en las redes: “Uno trata de despegarse, pero soy un ser humano. Ciertos comentarios por ahí en redes... yo no te voy a decir ‘ay no los leo, no me importa’, no, a mí sí me importa. Hubiera preferido que siga todo así, pero bueno, a veces no se puede”.

En diálogo con el programa de Flor de la Ve, Rocío Robles confesó qué es lo que más le gusta de Adrián Suar después de que se hiciera público su vínculo: “Tiene mucho humor”.

“Es divertido, es buena persona, es empático y es un potro”, agregó la periodista deportiva y cuando le consultaron si conoció a su familia, dijo tajante: “Dejemos algo para la intimidad”.

