La versión de romance de Adrián Suar con la modelo Rocío Robles se confirmó a medias por sus protagonistas a las pocas horas de explotar en redes sociales, y ahora la propia presentadora deportiva rompió el silencio.

“No estoy de novia. Aclaremos”, arrancó la morocha.

Entonces coincidió con Suar en que “salimos a comer y la pasamos bien”, pero sin rótulos oficiales y al momento de referirse al comienzo del vínculo exclamó jocosa: “No hablemos de fecha, que no le conviene a nadie”.

Rocío Robles habló sobre Adrián Suar.

“No me quemés. ¿Para qué? no hay títulos”, remató entre risas pícaras.

LA DECLARACIÓN DE AMOR DE ROCÍO A ADRIÁN

“Lo quiero mucho, la verdad. Es lo que tengo para decir. Nos divertimos mucho. Él es una gran persona, muy empático sobre todo. Y nada más”, aseguró vehemente antes de sumarse a las grabaciones de Los 8 Escalones.

Foto: Movilpress.

“Tengo 32 años. Estoy enfocada en mi trabajo. Que me está yendo muy bien. No me pongan de novia, el tiempo dirá. No tengo expectativas de nada. Disfruto del presente”, continuó.

En ese punto precisó: “Anoche hablamos y vi lo que dijo. Si hablamos a la mañana? bueno, sin tanto detalle. Hablamos”.

Al final, Rocío Robles defendió a Adrián Suar por sus declaraciones pese a que a más de uno le parecieron poco caballerosas: “Es la verdad. tampoco uno puede inventarse un vínculo. O sea, están las cosas como están”.