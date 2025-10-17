Luego de la emotiva despedida que tuvo Marcela Feudale en LAM en el día que se despide del ciclo que conduce Ángel de Brito por América, se conoció qué figura estará en su lugar.

“Nunca fue panelista”, adelantó el conductor, despertando todo tipo de especulaciones sobre quién es la figura que se sumará al panel con el resto de la angelita.

Fue entonces que, antes de que culmine el programa en el cierre de la semana, De Brito develó el misterio: “Quien se suma como angelita, nunca fue panelista es la conductora Denise Dumas. La convecí! Va a venir todos los días”.

Denise Dumas expuso lo que comparte con Wanda Nara y Evangelina Anderson / Fuente: Instagram

MARCELA FEUDALE CUESTIONÓ LA PRESENCIA DE LUCIANA SALAZAR EN LOS PERSONAJES DEL AÑO 2023

Luego de que se reunieran varias figuras en Los Personajes del Año, el evento que organiza la revista Gente, Marcela Feudale fue contundente al opinar sobre la presencia de Luciana Salazar en la fiesta.

“No lo entiendo, y no tengo nada personal con ella, pero me pregunto, ¿cuál fue su destaque de Luciana Salazar este año? ¡Es permanente!”, analizó la angelita de LAM (en noviembre de 2023), sin filtro, sobre la invitación a la famosa.

Fue entonces que Ángel de Brito tomó la palabra: “Luciana Salazar siempre es personaje”, opinó. Y la locutora cerró, contundente, deslizando que cada celebridad se destacó por algo en particular: “¿Vos decís? Creo que hay destaques porque hay personajes del año”.

¡Qué momento!