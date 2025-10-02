Ángel de Brito sorprendió a todo su panel este jueves al anunciar en vivo la salida de LAM, de una de las “angelitas”. El conductor aseguró que su colaboradora dejará su lugar en el panel tras recibir una propuesta laboral que, según sus propias palabras, “no pudo rechazar”.

De Brito detalló que él ya estaba al tanto de la decisión “hace un tiempo largo”, y reveló que la afortunada era Marcela Feudale, que dejará así al grupo de angelitas con solo nueve integrantes, tras la salida reciente de Marixa Balli.

Ángel de Brito Marcela Feudale (Fotos: capturas América TV)

La propia Feudale contó que fue convocada para conducir un ciclo de actualidad con humor en Radio 10, de lunes a viernes de 20 a 22. Además, se sumará a escribir en el portal digital de la emisora. “El programa se llamará Feudalísima y empezará el 3 de noviembre”, anunció, visiblemente emocionada por este nuevo desafío profesional.

En medio del anuncio, la panelista aprovechó para agradecerle a Ángel de Brito y a sus compañeras: “Quiero agradecerte de todo corazón porque sos el tipo más generoso de todo el medio”, le dijo al conductor, dejando en claro la excelente relación que mantiene con el equipo.

La salida de Feudale se suma a la de Marixa Balli, quien hace pocos meses dejó LAM para sumarse a MasterChef Celebrity en Telefe. Así, el programa atraviesa una nueva etapa de cambios en su panel, pero mantiene el espíritu que lo convirtió en uno de los favoritos de la televisión argentina.

Durante su paso por LAM, Feudale se consolidó como una figura respetada y querida, destacándose por su profesionalismo, su humor y la cercanía con la audiencia. Ahora, inicia una etapa distinta en su carrera, apostando a la radio y los medios digitales, pero sin perder su estilo característico ni el vínculo con el público.

La despedida de Marcela Feudale marca un antes y un después en el panel de LAM, pero también abre un camino lleno de oportunidades para una de las voces más reconocidas del espectáculo argentino.

