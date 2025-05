Yanina Latorre y Marcela Feudale mantienen una guerra silenciosa en LAM que, de tanto en tanto, se hace oír en batallas verbales que están a un paso de la agresión, pero este miércoles a la conductora de SQP se le soltó la cadena.

En medio de su guerra mediática con Dalma y Gianinna Maradona, la producción de SQP (América) puso al aire una intervención de Feudale en el programa Ángel Responde (Bondi) en el que recordó que “Diego Latorre era muy famoso porque había salido con Zulemita Menem”.

“Yo no sé nada de fútbol, pero él fue novio de Zulemita y por eso lo conocía”, se la escuchó decir a Feudale cuando Yanina pidió detener el video. “Sos jodida, enana. ¡Cómo te gusta subestimar a mi marido, vos que después llorás porque mi locutora hizo un chiste en una cena!”, la increpó.

Leé más:

POR QUÉ YANINA LATORRE ESTALLÓ AL AIRE CON MARCELA FEUDALE Y LE DIJO DE TODO

“¿Decís que a Diego Latorre lo conociste por Zulemita Menem? Sos una conch…, enana. Ahora me cae todo. Yo no había visto esto. O sea, subestimar la carrera de mi marido te grafica como persona, y me chupa un huevo ahora sentarme en LAM. Por eso nunca saliste de reidora de Tinelli”, agregó Yanina.

Noticia en desarrollo...

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.