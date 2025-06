Marcela Feudale siempre supo mantener su vida privada en el más absoluto bajo perfil. A pesar de su larga trayectoria en los medios y de haber atravesado momentos de gran popularidad, la locutora logró que su mundo profesional no se mezcle con su intimidad.

Por eso, sorprendió a todos sus compañeros de LAM cuando se animó a revelar en vivo qué famoso le gusta desde hace años. Todo comenzó durante un debate sobre el supuesto acercamiento entre Rocío Robles y Adrián Suar. Sin filtro, Feudale lanzó: “Hay mucha diferencia de edad, él está más para mí que para ella”.

EL AMOR DE MARCELA FEUDALE

El comentario desató risas en el estudio, pero Ángel de Brito quiso ir más allá y le preguntó si alguna vez le había tirado onda al productor y actor. A lo que Feudale respondió: “No, nunca. Pero él me encanta, me parece uno de los comediantes más lindos y me atrae, me gusta”.

Adrián Suar. Foto: Star Distribution Latinoamérica

A la charla se sumó Yanina Latorre, quien no dudó en confesar: “Yo también saldría una noche con Suar”. Y agregó con humor: “Se cuida, tiene plata, es deportista... yo le doy”, mientras Feudale asentía entre risas.