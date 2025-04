Fue un momento de mucha tensión la que se vivió en LAM luego de que la exniñera de Morena Rial, Daiana Pedano, revelara detalles de las compras que hicieron con las tarjetas que le robaron a Marcela Feudale, tiempo atrás, en los estudios de América.

Así fue el tremendo cara a cara en vivo:

Marcela: -Escúchame Daiana, ¿te puedo hacer una pregunta? Sacaron un pasaje para ir a Córdoba, ¿no?

Daiana: -Sí, pero no era para mí, era para mi hermana.

Foto: Captura (América)

M: -Compraron es un supermercado en cuotas también.

D: -Sí.

M: -¿Y para qué usaban tanto mi tarjeta para los teléfonos? Porque es hermoso enterarse de lo que hicieron.

D: -Ya de eso no sé nada. Pero esa plata que nos llevamos, fue pagada, ¿no?

M: -El canal pagó una parte y otra parte la tuvo que absorber el banco porque eran gastos no reconocidos por mí. Es una estafa. Se hicieron pasar por mí. Te hago otra pregunta, ¿eran carteras las que compraron? porque también usaron una tarjeta de débito con la jubilación de mi madre.

D: -Era en un local de ropa, compramos cosas para nosotras.

¡Qué momento!

Foto: Captura (América)

FACUNDO AMBROSIONI ROMPIÓ EL SILENCIO Y APUNTÓ SIN FILTRO CONTRA SU EX, MORENA RIAL

En medio del escándalo judicial que enfrenta Morena Rial, Facundo Ambrosioni (su ex, con quien tiene a su pequeño Francesco) rompió el silencio y fue letal con sus declaraciones.

“Francesco vive conmigo hace tres años. Todavía no tengo la tenencia, pero sí la custodia personal. Es el primer paso y significa que tiene que estar viviendo en mi casa. Él tiene una vida ordenada, como debe ser para un niño de seis años”, comenzó diciendo Facundo en una nota que dio a A la tarde.

En cuanto a su vínculo con la hija de Jorge Rial, detalló: “No tuve ningún tema con ella, quiero aclararlo. Hace cinco años que estoy separado y cuando lo hice definitivamente, hubo muchos problemas y por eso me alejé totalmente. El hijo en común nos mantiene conectados”.

Foto: Instagram (@facuambrosioniok)

“Jorge entendió que el problema no era yo. Hoy tengo otro tipo de comunicación por Fran, es el nieto y no va a dejar de serlo”, continuó, en referencia al conductor y periodista. Y sumó: “Ojalá que Morena pueda recomponer su vínculo con él y tener una vida correcta, pero no pregunta por ella ni por su hermano (Amadeo, fruto de la relación que la joven tuvo con Matías Ogas)”.

Facundo Ambrosioni: “Francesco vive conmigo hace tres años. Todavía no tengo la tenencia, pero sí la custodia personal. Es el primer paso y significa que tiene que estar viviendo en mi casa”.

“Lo único que tenía era cuando fue el tema del padre, que pensaban que era yo. Después el tiempo puso las cosas en su lugar. Estaba preocupado por mi hijo que es lo más importante que tengo, no quería que vea ninguna situación de éstas, que no esté cerca de las cosas. Que tenga una vida normal”, cerró el entrevistado, contundente.