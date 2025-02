Morena Rial consiguió su libertad hace dos semanas tras pasar ocho días detenida en una comisaría de San Isidro y este lunes sorprendió a los televidentes con su súbita aparición en Mañanísima, incluido su ex, Facundo Ambrosioni, que contó cuál fue su impresión.

Facundo habló en El impertinente (Net TV) y allí le contó a Tomás Dente qué le pareció ver a la hija de Jorge Rial en la televisión. “La verdad es que me sorprendió un poco”, confesó, antes de explicar sus razones.

“No sé la situación de ella, y la verdad es que mucho no me interesa. Pero de lo que dijo sobre mi trato con Fran y cómo lo estoy criando, me sorprendió un poco porque más que nadie, yo y ella sabemos cómo es la crianza que le estoy dando a mi hijo”, señaló.

Facundo Ambrosioni con su novia Camila (Foto: Instagram @facuambrosioniok)

QUÉ OPINA FACUNDO AMBROSIONI SOBRE LA APARICIÓN DE MORENA RIAL EN LA TV TRAS SU DETENCIÓN

Cuando Tomás Dente le preguntó si se sorprendió al enterarse de que Morena delinquía, el joven contestó afirmativamente. “Sí, la verdad es que me sorprendió un poco porque de tener todos los medios (…) llegar a eso me sorprende un poco, pero yo ya había notado un ambiente no tan bueno, por lo que veía de afuera, no por algo que sepa”, señaló.

Asimismo, Facundo negó que Morena se haya intentado comunicar con Francesco tras su liberación, y reveló que “solo habló con la tía Rocío”, y ocasionalmente con Jorge Rial a quien ve cuando él lo trae a Buenos Aires.

Ante la pregunta sobre si el nene pregunta por su mamá, Facundo señaló que “a veces sí, a veces no”. “La verdad que no mucho, pero hay veces que se acuerda y pregunta, pero la mayoría de los días está ocupado”, explicó Ambrosioni, que agregó que su pareja Camila es “su mamá del corazón”, tal como la llama el nene.

Asimismo. Facundo reconoció que la aparición de Morena en la TV lo indignó un poco. “La verdad que la gente que ha pasado por el robo habrá sentido una indignación terrible porque que te saquen tus cosas (…) y después pase como si nada... es el país en que vivimos, lamentablemente”, dijo el joven, que se manifestó “aliviado” de haber terminado la relación con la madre de su hijo.

