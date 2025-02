El paso de Morena Rial por Mañanísima dio mucha tela para cortar y Facundo Ambrosioni ni permitió que su expareja ponga en duda su rol paterno de Francesco, de casi 6 años.

“No tengo comunicación con (Facundo). Para que conteste el teléfono estamos tres días, para que me deja hablar con Francesco estamos cinco”, expuso la hija de Jorge Rial en el programa de Carmen Barbieri.

Foto: captura de Mañanísima, eltrece.

" A mi hijo la mantiene mi papá. Él es padre, pero mi papá le paga todo. A mi hijo le llenan mucho la cabeza y el nene sufre mucho. Le hacen daño al nene, no a mí. Cuando lo llamo, él le quiere sacar el celular para que no hable conmigo", agregó.

Sobre el tiempo que lleva sin ver a su primer hijo, Morena apuntó: “La tenencia la tenemos los dos, pero el centro de vida de Francesco está en Córdoba porque nosotros dos vivíamos en Córdoba. No lo veo desde el 20 de diciembre”.

FACUNDO AMBROSIONI DESMINTIÓ A MORENA RIAL: SU DESCARGO

En LAM pusieron al aire la palabra de Facundo Ambrosioni, negando con contundencia impedirle o limitarle el vínculo a Morena Rial con su hijo.

“Primero que nada, nunca haría algo para lastimar a Fran. Soy el primero que piensa en él y prioriza el bienestar de él”, dijo el cordobés, separado de Morena hace cuatro años y medio.

“Nunca sucedió eso de que le prohibí las llamadas o que le dije cosas en contra. No me corresponde y no dañaría a mi hijo”, afirmó.

“La última vez que lo vio fue el 2 de diciembre, capaz se confundió la fecha, lo llevé yo y lo fui a buscar. Me sorprendió un poco lo que dijo”, agregó Facundo.

“En diciembre, Fran se quedó esperando. No llegó ni un mensaje. Es la actitud de cada uno. Cada uno sabe cómo es como padre”, continuó Ambrosioni.

“Siempre está la predisposición para que lo venga a ver. El año pasado no vino al acto de fin de año de Fran. Nunca nadie le dije ‘no podés venir, ni asistir’. Al contrario, sería lo mejor para Fran. Yo me quedo tranquilo como padre por cómo cuido el bienestar de él”, finalizó el ex de Morena Rial.

