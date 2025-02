En la previa de la liberación de Morena Rial, que estuvo varios días detenida en San Isidro, acusada de robo con escruche en Villa Adelina, se dio a conocer un letal audio de su ex, Facundo Ambrosioni, en su contra.

El joven, papá del hijo mayor de Morena, Francesco Benicio, quien vive con él y su novia en Córdoba, puso en dudas las verdaderas intenciones de la influencer con respecto al nene. Según él, antes del escándalo judicial, no estaba presente y ahora, en plena estrategia legal, dio un giro radical al afirmar que necesita estar cerca de sus hijos.

Morena, Francesco y Amadeo.

“Me parece raro que ahora tenga tantas ganas de verlo como siempre, si antes de Navidad no lo había visto. ¿Por qué ahora tiene tantas ganas de verlo? Capaz la situación, tampoco le deseo lo peor”, expresó en A la tarde, desconfiando de las intenciones de su ex, pero aclarando que desea que encamine su vida para volver a tener vínculo con el nene.

FACUNDO AMBROSIONI HABLÓ DE MORENA RIAL COMO MAMÁ

Facundo Ambrosioni reveló cómo era la relación de Morena Rial con su hijo Francesco Benicio.

“Fran me decía que se ha llegado a acostar a las cinco de la mañana, Fran tiene 5, cumple 6 ahora en unos días. Ella siempre tiene una soberbia, así como que se puede llevar el mundo por delante y no, a veces te podés equivocar...”.

Morena y Francesco.

“Ella lo veía a veces los fines de semana nada más y, después de un mes lo veía y lo dejaba con una niñera o lo dejaba en la casa de una amiga, yo no conozco a esa amiga, no sé qué le puede llegar a pasar, no sé en dónde es la casa, no sabemos qué le puede decir a Fran”, sentenció, preocupado.