En medio de la causa que tiene en la Justicia y los recientes chats que se dieron a conocer y que comprobarían su posible participación en un robo junto a una banda, Morena Rial sorprendió con su extenso descargo en las redes.

“Quiero comunicarles que, como me encuentro abocada a cumplir con las imposiciones de conducta que me impuso el juzgado de garantías al tiempo de excarcelarme, el compromiso afectivo y personal que asumo ante mi padre Jorge Rial, mi hermana y mis hijos, sumado al compromiso de conducta que comprometí ante mis abogados del estudio del doctor Pierri y la oportunidad que me brindó la Justicia al concederme esta excarcelación extraordinaria, sigo manteniendo mi actitud de evitar todo tipo de declaración periodística”, comenzó diciendo la hija de Jorge Rial en un posteo que subió a Instagram Stories.

“He hablado mucho con mis abogados y, sinceramente, pido disculpas públicas por los eventuales errores cometidos en estos últimos 30 días. He aprendido mucho y estoy aprendiendo más. También estoy llevando adelante una terapia intensa que me permita ir mejorando mis acciones”, agregó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@moreerial) Por: Fabiana Lopez

“Independientemente, las determinaciones que la Justicia dispuso hacia mí, destaco la preocupación de la jueza de garantías en el seguimiento cercano de mis tratamientos. Me hace muy bien este control y tanto con mis abogados, la jueza, mi familia y los profesionales, agradezco esta oportunidad y la contención que me dan”, añadió.

Y siguió: “Con respecto a los chats que tomaron conocimiento público a través de un abogado poco profesional que está en la causa, y cuya identidad se conoce perfectamente, solo quiero informarles que estoy a disposición de la Justicia y que voy a comparecer con mis abogados al primer llamado que me efectúen, y que más allá de lo que se desprende de su lectura y los chats mezclados y a favor que han salido, brindaré testimonio en ese acto de defensa”.

“¡Respondo únicamente por mí, no por los demás imputados! Agradezco profundamente a @alejandro_cipolla por su excelente desempeño, demostrando que es uno de los mejores abogados del país. Por eso mismo, lo sigo eligiendo junto a @pierrimiguelangel”, cerró Morena, tajante.

Morena Rial: “He hablado mucho con mis abogados y, sinceramente, pido disculpas públicas por los eventuales errores cometidos en estos últimos 30 días“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL NUEVO DATO QUE PODRÍA COMPLICAR JUDICIALMENTE A MORENA RIAL

A pocas horas de que Christian Genaro Vega hablara en LAM del robo que sufrió y en medio de las sospechas sobre si una de las responsables de ese delito fue Morena Rial, se conoció un nuevo dato que podría complicar judicialmente a la joven.

“Christian fue a declarar hoy a la mañana y contó algunas cosas que acá no nos contó. E hizo bien en no contarlo, porque lo contó donde lo tenía que contar, que era en la Justicia”, comenzó diciendo Martín Candalaft en vivo.

“Cristian cuenta que él sospecha de alguien como entregador del dato. Él dice, ‘yo sospecho de alguien en concreto’ y da el nombre, apellido y teléfono. Nosotros para preservarlo a Christian no vamos a decir el nombre, pero menciona a ‘X’, vamos a decirle ‘X’, que tiene un nombre, nosotros lo conocemos, pero no lo vamos a decir obviamente, porque esto hay que investigarlo”, agregó.

Foto: Instagram (@moreerial)

Y cerró: “Y este ‘X’ habla con Morena, o por lo menos con una persona que se llama exactamente igual. A ver, en los chats que nosotros leímos, lo que todo el mundo ya conoce, esa pericia al teléfono, aparece ‘X’, y quien habla con Morena y con quien después se junta al día siguiente del robo”.