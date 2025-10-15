Carolina ‘Pampita’ Ardohain volvió a mostrarse auténtica y sin vueltas. En una entrevista para el programa Puro Show, la modelo y conductora habló de todo: su presente en la televisión y cómo elige vivir su día a día.

Consultada sobre su actualidad laboral, se mostró entusiasmada con su conducción en Los 8 Escalones: “Todo bárbaro, contenta, trabajando, seguimos con el programa hasta que el canal diga. Hasta ahora no hay fecha definida”.

“Cuando necesiten que dejemos el espacio, obviamente estamos a disposición. Yo lo único que puedo decir es que disfruté un montón de estar haciéndolo porque me encanta el formato”, agregó en el ida y vuelta.

Pampita habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Sobre cómo se toma la vida a pesar de las adversidades que le tocó atravesar, la empresaria aconsejó: “Suelto todo el tiempo cosas y lo recomiendo para cualquiera, como estilo de vida es lo mejor, andar livianito es lo mejor”.

ASÍ HABLÓ PAMPITA DE SU VÍNCULO CON LA CHINA SUÁRES LUEGO DE QUE LA ACTRIZ LA DEJARA DE SEGUIR EN REDES

En medio de rumores por el unfollow de la China Suárez en Instagram, Pampita fue sincera: “No tengo ni idea, sinceramente, no conversamos todavía sobre eso, fue raro, de un día para el otro, ni siquiera sé cuándo eso pasó”.

Sin embargo, dejó en claro que prioriza la buena relación: “Me interesa el vínculo y lo fomento, lo cultivo y trato de que tengamos comunicación directa nosotras también, aparte de que está Benjamín en el medio”.

La China Suárez y Pampita (Foto: captura de eltrece).

Y fue contundente sobre su manera de encarar la vida: “No me gusta quedarme enroscada con ninguna cosa del pasado. Nosotras también podemos hablar, che, juntamos a los chicos, vamos, venimos, vengan, están invitados, no sé, como que tenemos una comunicación directa”.

