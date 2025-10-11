La noticia del asesinato de Fede Dorcaz, el cantante argentino que residía en México, sacudió al país y dejó un profundo dolor entre sus seres queridos. En medio del luto, su novia le dedicó un mensaje desgarrador en redes sociales que conmovió a todos sus seguidores.
El joven de 29 años se estaba preparando para participar junto a su pareja, la cantante Mariana Ávila, en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy y perdió la vida luego de resistirse al robo de su auto.
Mariana, una artista de 30 años, se despidió del modelo desde su cuenta de X con un profundo mensaje: “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”.
LA HISTORIA DE AMOR DE MARIANA Y FEDE, EL JOVEN ASESINADO EN MÉXICO, Y LOS MENSAJES DE DESPEDIDA DE US NOVIA
Mariana Ávila y Fede Dorcaz, el joven asesinado en México el último viernes 10 de octubre, llevaban dos años de noviazgo, desde el 2023. Se conocieron en una entrevista para el canal de Youtube La Caminera de Exa y desde entonces estuvieron juntos.
La artista se mostró consternada con mensajes desgarradores que publicó en honor a su pareja: “No quiero estar un día más sin ti, nenito. Estoy esperando tu mensaje de buenas noches, amor, por favor vuelve. Sabes que nunca fui tan fuerte sin ti a mi lado.”
Lee más...
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.