Cecilia Milone y María Fernanda Callejón tomaron una drástica decisión con los cronistas de los programas de televisión que las esperaron a la salida del teatro. Las actrices se unieron frente a las cámaras y anunciaron que no darán más notas.

“Estoy retirada de los medios”, dijo la actriz a la salida del estreno de Viudas e Hijas en el Multitabaris y luego le consultaron: “¿Cómo estás vos en lo personal Ceci?”. A lo que la artista remarcó: “No es no, no es no en todo, respetemos no quiero hacer móviles”.

Cecilia Milone contundente con los cronistas (Foto: captura de Puro Show).

“Hacemos esta noche y nada más”, insistieron y Milone contestó contundente: “No quiero, no”.

Acto seguido salió Callejón, se abrazaron y expresó a las cámaras: “Para muchos que lo miran por TV, ¿Quién soy yo?”.

Cecilia Milone y María Fernanda Callejóna la salida del teatro, contra los cronistas (Foto: captura de Puro Show).

“Mi nueva mejor amiga, y ustedes son 1, 2, 3, 4 abusadores emocionales de dos personas que no quieren hablar. Son todos abusadores, si alguien dice que no es no, ¿vos me ves enojada?”, lanzó sin filtros por su parte Cecilia.

EL TENSO IDA Y VUELTA DE CECILIA MILONE Y MARÍA FERNANDA CALLEJÓN CON LOS MEDIOS

En medio del tenso ida y vuelta con los medios, María Fernanda Callejón le hizo una recomendación a Cecilia Milone: “No te enganches porque es su frase, te dicen ‘¿Estas enojada?’ ¡Como les gusta esa frase!”.

María Fernanda Callejón y Cecilia Milone (Foto: captura de Puro Show).

“¿Sabes por qué hay que engancharse? Porque vos y yo tenemos la fuerza y hay gente que no", respondió Milone y luego cerró: “Con ustedes no hablo más, hablo por mis redes, porque hay mucha gente que hicieron daño, ¿qué queres pegarme? Si te digo que no, ¿por qué me matas a mí?”.

