Shakira no solo conquista los escenarios con su voz y carisma, también lo hace con su estilo único, una mezcla entre sensualidad, frescura y comodidad. Desde sus atuendos bohemios en los 2000 hasta sus looks urbanos más recientes, la cantante colombiana ha demostrado que se puede ser fashionista sin perder autenticidad.

Copiar el estilo de la cantante no requiere una cuenta bancaria de celebridad. Con creatividad, buen ojo y tiendas accesibles, se pueden lograr outfits que reflejen esa mezcla de sensualidad y fuerza que tanto la caracteriza. La clave está en elegir prendas con carácter y saber combinarlas.

CÓMO ES EL ESTILO DE SHAKIRA

El estilo de Shakira ha evolucionado con los años, pero siempre mantiene ciertos elementos clave: toques bohemios y rockeros como chalecos, pantalones de cuero, flecos, encajes y botas; looks urbanos y deportivos como crop tops, joggers y zapatillas.

La artista también se destaca por outfits sensuales y femeninos como vestidos ajustados, escotes asimétricos y transparencias sutiles. Los colores tierra y metálizados como el dorado, negro, verde militar, beige, denim desgastado son sus favoritos.

CÓMO COPIAR EL LOOK DE SHAKIRA CON ROPA LOW COST

1. Crop tops con mensaje

Shakira ama los tops ajustados, especialmente si tienen estampados, frases o detalles metálicos.

2. Pantalones cargo o joggers

Para sus looks más urbanos, combina joggers con zapatillas chunky o botas militares.

3. Chaquetas de cuero sintético o denim

Una prenda clave en el armario de Shakira, la usa tanto en conciertos como en el día a día.

4. Faldas con flecos o shorts de tiro alto

Un must para replicar sus outfits más festivos y de videoclip.

5. Accesorios boho-chic

Pulseras, cinturones anchos, cadenas, pendientes grandes... Shakira no escatima en accesorios.

