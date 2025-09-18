Mario Pergolini recibe a sus invitados de los viernes de entrecasa y con delantal ya que la idea de la producción es que el conductor se luzca en la cocina con los platos que mejor le salen, y así salió un risotto exprés para Luciana Geuna y Gastón Edul que, según el conductor, es el 7° mejor del país.

En el inicio de la preparación, Mario cortó una cebolla entera colocándose anteojos para evitar llorar en vivo, y se sorprendió cuando Rada le contó que se pone antiparras para esa actividad. El conductor puso entonces a rehogar la cebolla con una buena cantidad de aceite.

Mario Pergolini en Otro día perdido (Foto: captura eltrece)

El siguiente paso fue la colocación del arroz en la sartén. Para calcular la cantidad de arroz, Mario utilizó como referencia un pocillo de café para cada comensal y señaló que el cereal tiene que “tomar temperatura y se marque”, como le enseñó Dolly Irigoyen.

CÓMO SE HACE EL RISOTTO DE MARIO PERGOLINI EN OTRO DÍA PERDIDO

“Se van a dar cuenta porque en un momento va a empezar a largar mucho olor el arroz”, dijo Mario mientras la mezcla iba tomando temperatura. Cuando el olor del arroz se hizo intenso, Mario le agregó una copa de vino blanco.

Mientras hablaba con los invitados y su staff, Mario le fue agregando caldo con un cucharón a la preparación en la medida en la que iba absorbiendo líquido por el término de 15-17 minutos, según su técnica. En todo ese tiempo no se puede dejar de revolver.

Mario Pergolini en Otro día perdido (Foto: captura eltrece)

Cuando la preparación ya estuvo cremosa y casi lista, Mario se dispuso a agregarle manteca, en una medida similar a unos 100 gramos. El toque final del risoto se lo dio el queso parmesano en hebras, que colocó de forma abundante.

