Wanda Nara regresó al país tras algunos días de estadía en México, donde fue la anfitriona de la nueva temporada del exitoso reality Love is Blind Argentina que produce Netflix . La mediática sorprendió con un look relajado y sonriendo ante las cámaras en el aeropuerto.

Durante varios días, Wanda se instaló en tierras aztecas para liderar junto a Darío Barassi las grabaciones del programa que busca unir parejas a ciegas. La conductora compartió momentos del rodaje en redes sociales, generando gran expectativa entre sus seguidores, con quienes se mostró muy amable en el aeropuerto de Ezeiza.

Ahora, de vuelta en Buenos Aires, Wanda retomará sus compromisos laborales y personales sin dejar de lado sus escandalosos cruces con Mauro Icardi y la China Suárez, y mientras se prepara para grabar la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

LAS FOTOS DEL REGRESO DE WANDA NARA AL PAÍS TRAS LA GRABACIÓN DE LOVE IS BLIND ARGENTINA

