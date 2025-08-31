Lejos del ritmo agitado de Buenos Aires y de la exposición mediática que rodea a sus hijas Wanda y Zaira Nara, Nora Colosimo encontró en Sicilia un motivo personal para celebrar.

La madre de las mediáticas viajó al pueblo de Furnari, en el sur de Italia, y allí recibió una noticia que esperaba hace tiempo: finalmente obtuvo la ciudadanía italiana, un reconocimiento que la conecta con sus raíces familiares.

Nora Colosimo cumplió un gran sueño en Italia: “Mi corazón estalla de emoción” | Créditos: Instagram Nora Colosimo

A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, Colosimo compartió la alegría de este logro. “Hoy finalmente soy ciudadana italiana y mi corazón estalla de emoción. Gracias nonno Francesco Colosimo, ahora sí soy nieta y abuela Italia”, escribió, dejando ver la emoción de recuperar un vínculo con la historia de su familia.

LA MADRE DE WANDA Y ZAIRA NARA EN ITALIA

Nora disfruta de una vida tranquila en Italia, entre paseos por los paisajes sicilianos, sobremesas con gastronomía local y tardes compartidas con sus nietos.

En imágenes difundidas por Zaira, se la vio relajada, sonriente y alejada del ruido mediático que suele acompañar a su familia en la Argentina.