Fernanda Iglesias sorprendió en Puro Show –el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece- con sus fuertes declaraciones sobre Marcelo Tinelli y lo fulminó al analizar el tipo de humor que lo caracteriza.

“A Tinelli le pasa algo, que yo lo tengo bastante analizado. A él le gusta mucho el humor, pero su humor se basa en mofarse del otro”, comenzó diciendo la panelista, ante la ante mirada de sus compañeros.

En ese sentido, fue aún más punzante al recordar los clásicos segmentos del conductor: “Fíjense que en el Bailando, en las cámaras ocultas que hacía, todas las cosas que hizo, siempre había otro que era víctima de la mofa del resto”.

Foto: Captura (eltrece)

“Y hasta lo hace con su primo, el Tirri, en sus videos”, remarcó. Y cerró, picante: “Lo gasta, le hace chistes. Necesita a alguien para generar eso. Pero eso es vintage y ya no se usa más”.

EL INSÓLITO SINCERICIDIO DE FERNANDA IGLESIAS EN VIVO

Fernanda Iglesias sorprendió con una confesión inesperada en Puro Show mientras hablaban de la serie En el Barro, recientemente lanzada en Netflix. La periodista reveló uno de sus temores más profundos y habló sin filtros sobre lo que la paraliza en la vida.

“Yo no puedo ver series carcelarias, tengo un tema con la cárcel que me da fobia, mi mayor miedo en la vida es caer presa”, confesó la panelista, generando sorpresa entre los conductores y compañeros de panel.

En la misma línea, Iglesias remarcó: “Después de las cucarachas, a lo que más miedo le tengo es a caer presa, no puedo ver series de cárceles”. Con su estilo directo y sin vueltas, dejó en claro que se trata de una fobia que la acompaña hace tiempo.

Fernanda Iglesias en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

La periodista suele compartir detalles de su vida personal con honestidad en el programa de eltrece y esta vez hizo referencia a un miedo poco común.

La ficción de Sebastián Ortega retrata la vida dentro de una cárcel femenina con un elenco de actrices reconocidas y panelista dio que hablar una vez más.