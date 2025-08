Un paseo que parecía de lo más normal terminó en un verdadero susto para Dani La Chepi. La actriz y conductora relató en sus redes sociales el accidente que sufrió cuando salió a caminar con su perra Cielo y terminó con una mano herida que la llevó directo a la clínica.

“Uno sabe que tiene que tener la mente en frío y mantener la calma, pero por suerte se metieron unos vecinos”, comenzó contando en sus historias de Instagram. Según explicó, mientras daba una vuelta a la manzana junto a su mascota, Cielo se enfrentó con otros perros de la zona y, en medio de la confusión, intentó separarlos.

“Yo hice lo que no había que hacer: meter la mano, en la desesperación”, confesó Dani, quien terminó con una profunda herida que debió ser atendida de urgencia en la Clínica Olivos. Allí, recibió cuatro puntos en la mano y curaciones por otras lesiones menores.

La artista compartió un video mostrando el alcance de la herida y dejó un consejo para quienes puedan encontrarse en una situación similar: “No reaccionen como yo, hay que actuar con calma porque podés terminar lastimado”, expresó.

Por último, respecto a la salud de Cielo, la actriz llevó tranquilidad a sus seguidores: “Por suerte está bien, la estoy llevando al veterinario, pero está bien”.

DANI LA CHEPI DIO DETALLES DE CÓMO MEJORÓ SU SALUD DESPUÉS DEL MAL MOMENTO QUE ATRAVESÓ

Una vez más, Dani La Chepi abrió su corazón y dio una extensa nota (en enero de 2024) a Socios del Espectáculo, el programa que conducían Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece, donde habló de cómo mejoró su problema de salud.

“Estoy muy bien, con problemas personales, como todos, pero bien, contenta, feliz y con salud. Estoy engordando de a poquito que era algo que tenía muy pendiente”, comenzó diciendo la humorista, después de compartir con sus seguidores de las redes su avance.

Por otro lado, Dani confesó que hizo parte a su pequeña, Isabella, de estos temas: “Hablo todo con ella, todo lo que se puede, por supuesto. Me gusta que vea que las mamás, y más las solteras, nos creemos invencibles, que nos cargamos cosas y que llega un momento que la mamá tiene que descansar y que, si no lo hace, se tiene que obligar para no enfermarse”.

“A algunos les pega por comer, a otros por no comer. A algunos les pega por el ejercicio, por cortarse el pelo, y un montón de otras cosas más. A mí me pegó por ese lado, por no comer. Yo como mal”, cerró La Chepi, feliz por esta nueva etapa en su vida.

Si estás atravesando un problema de salud mental, comunícate con el 0800-999-0091.

