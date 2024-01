Una vez más, Dani La Chepi abrió su corazón y dio una extensa nota a Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece, donde habló de cómo mejoró su problema de salud.

“Estoy muy bien, con problemas personales, como todos, pero bien, contenta, feliz y con salud. Estoy engordando de a poquito que era algo que tenía muy pendiente”, comenzó diciendo la humorista, después de compartir con sus seguidores de las redes su avance.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danilachepi)

Por otro lado, Dani confesó que hizo parte a su pequeña, Isabella, de estos temas: “Hablo todo con ella, todo lo que se puede, por supuesto. Me gusta que vea que las mamás, y más las solteras, nos creemos invencibles, que nos cargamos cosas y que llega un momento que la mamá tiene que descansar y que, si no lo hace, se tiene que obligar para no enfermarse”.

“A algunos les pega por comer, a otros por no comer. A algunos les pega por el ejercicio, por cortarse el pelo, y un montón de otras cosas más. A mí me pegó por ese lado, por no comer. Yo como mal”, cerró La Chepi, feliz por esta nueva etapa en su vida.

Si estás atravesando un problema de salud mental, comunícate con el 0800-999-0091.

LAS PALABRAS DE MORIA CASÁN QUE HICIERON LLORAR A DAMI LA CHEPI EN EL BAILANDO

Luego de abrir su corazón y contar los problemas que atravesó en términos de salud mental, Dani La Chepi se lució en la salsa de tres de Bailando 2023 junto a Maxi de la Cruz y su partenaire, y no pudo evitar quebrarse al escuchar las profundas palabras de Moria Casán.

“Bienvenida, Chepi. Tengo el placer de conocerte. Te conozco apenas un poco por los medios, pero es un placer tenerte sobre todo por lo que ya hablaron”, comenzó diciendo la jurada en el programa que conduce Marcelo Tinelli por América.

“Estás transitando una cosa que es difícil y lo lograste. Estar en esta pista no es fácil y lo lograste, y con tu hija (Isabella) que es divina. Te auguro buenos presagio para todo”.

“Superar tu resiliencia, eso no tiene precio, tiene valor. O sea, que es extraordinario que estés acá. Te vi haciendo pucherito y moviendo tus piernitas antes de comenzar”, agregó, mientras Dani dejaba caer sus lágrimas, invadida por la emoción.

“Estás transitando una cosa que es difícil y lo lograste. Estar en esta pista no es fácil y lo lograste, y con tu hija (Isabella) que es divina. Te auguro buenos presagio para todo. Adelante, atrás ni para tomar impulso, que todo pasa, depende de tu actitud. Y ya al en esta pista, la superaste ampliamente”, cerró la One.