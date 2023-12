Una vez más, Dani La Chepi abrió su corazón y dio una extensa nota donde habló de cómo sigue de su problema de salud que la hizo alejarse de los medios y las redes por un tiempo.

“Cuando hace poco lo vi a mi querido psiquiatra, me dijo que le llenaba de orgullo como profesional verme tan bien, como que salió bien el trabajo. Prácticamente, iba en pijamas al psiquiatra diciendo ‘no me quiero morir por mi hija’. Necesito estar mejor, tengo una hija”, confesó La Chepi en Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, en referencia a su pequeña, Isabella.

“Todo es paciencia. Es de a poco y respetando y confiando en los médicos, en tus amigos. Yo estaba enojada y me preguntaba ‘¿por qué me pasa esto a mí?’, pero era una cosa que no podía salir. Yo pensé que me iba a morir de depresión”, agregó, a flor de piel.

Y cerró: “Hay un montón de famosos conocidos que están medicados hace un montón de tiempo. Mi psiquiatra me dijo que tenía que poner todo de mí para salir. Hasta hablé con un cura de mi barrio que es un copado, pero lo que más me ayudó fue mi hija”.

LAS PALABRAS DE MORIA CASÁN QUE HICIERON LLORAR A DAMI LA CHEPI EN EL BAILANDO

Luego de abrir su corazón y contar los problemas que atravesó en términos de salud mental, Dani La Chepi se lució en la salsa de tres de Bailando 2023 junto a Maxi de la Cruz y su partenaire, y no pudo evitar quebrarse al escuchar las profundas palabras de Moria Casán.

“Bienvenida, Chepi. Tengo el placer de conocerte. Te conozco apenas un poco por los medios, pero es un placer tenerte sobre todo por lo que ya hablaron”, comenzó diciendo la jurada en el programa que conduce Marcelo Tinelli por América.

“Estás transitando una cosa que es difícil y lo lograste. Estar en esta pista no es fácil y lo lograste, y con tu hija (Isabella) que es divina. Te auguro buenos presagio para todo”.

“Superar tu resiliencia, eso no tiene precio, tiene valor. O sea, que es extraordinario que estés acá. Te vi haciendo pucherito y moviendo tus piernitas antes de comenzar”, agregó, mientras Dani dejaba caer sus lágrimas, invadida por la emoción.

“Estás transitando una cosa que es difícil y lo lograste. Estar en esta pista no es fácil y lo lograste, y con tu hija (Isabella) que es divina. Te auguro buenos presagio para todo. Adelante, atrás ni para tomar impulso, que todo pasa, depende de tu actitud. Y ya al en esta pista, la superaste ampliamente”, cerró la One.