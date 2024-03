Dani La Chepi, felizmente en pareja y mejor de salud, protagonizó un divertido ida y vuelta con su novio que compartió a través de sus stories de Instagram. En confianza con su amor, rememoró cuando le pidió a un ex que se depilara los testículos como respuesta a un comentario que le cayó pésimo.

La conversación comenzó cuando ella mostró sus piernas y aclaró que no se depila. “¿Qué es lo que te excita?”, le preguntó Daniela a su actual novio. “Esto, mi amor”, le contestó él, haciendo referencia a que no se depilaba. “¿Esto? ¿Mis pelos? ¿De todo mi cuerpo?”, le preguntó la humorista, mientras él le decía que sí.

“Y pensar que yo salí con un chico un par de veces, estaba todo bien y, cuando tomó confianza y coraje, me dijo otra cosa. Le encantaba estar conmigo, pero para la próxima vez que nos veamos, que me pasara cera. Le dije que se pase él cera en las bolsas testiculares y después me avisara”.

EL CONSEJO DE DANI LA CHEPI A SUS SEGUIDORAS

Contra los estereotipos de belleza, Dani, que eligió dejar de depilarse, les habló directamente a sus seguidoras.

“Como cuando te piden el *. Primero probemos con el tuyo y, si te copa, pruebo yo”, cerró Dani, contundente.